49 de comunitãti locale vor avea, în 2023, sisteme de apã si canalizare!

joi, noiembrie 9, 2017, 3:00

Marele program de apã si canal a fost lansat, ieri, la Centrul de Afaceri Vaslui. Programul vizeazã dezvoltarea sistemului de apã si canalizare în 49 de UAT-uri. Un prim pas în derularea programului a fost organizarea licitatiei pentru servicile de consultantã tehnicã. Asocierea de firme care a adjudecat licitatia va trebui sã întocmeascã aplicatia de finantarea în maxim 12 luni. Sefii administratiei publice locale din judetul Vaslui au spus cã programul este asteptat de mult timp, iar proiectele de investitii trebuie corelate pentru a nu se suprapune.

Ieri, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, a avut loc conferinta de lansare a proiectului ‘Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui in perioada 2014 – 2020’. Marele proiect de apã si canal vizeazã 49 de unitãti administrativ-teritoriale, grupate in 19 aglomerãri, si este finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014 – 2020. La data de 26 octombrie 2017, s-a semnat cu Ministerul Dezvoltãrii contractul de finantare pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul de apã si canal. Valoarea totalã a contractului este de aproape 24 milioane de lei, bani care provind din finantare europeanã, de la bugetul national si confinantarea din partea beneficiarului. Practic, grupul de firme care a castigat licitatia pentru serviciile de asistentã tehnicã si eleborarea cererii de finantare va pregãti toatã documentatia pentru marele proiect de apã si canal: studiul de fezabilitate, documentatia de atribuire, studii de teren, expertize de specialitate, devizul general etc. Licitatia desfãsuratã pe SEAP privind achizitia de servicii de consultantã tehnicã a fost adjudecatã de Asocierea Ramboll South East Europe SRL Bucuresti – Ramboll Danmark A/S Copenhaga – SC Interdevelopment SRL Bucuresti. Asocierea de firme va trebui ca, in termen de 12 luni, sã finalizeze intocmirea aplicatiei de finantare. Ulterior, pe durata celor aproximativ 74 de luni cat va dura derularea programului de apã si canal, grupul de firme va asigura si alte activitãti de asistentã tehnicã, pe parcursul executiei lucrãrilor. Termenul de 74 de luni este calculat incepand cu luna octombrie 2017 si panã la 31 decembrie 2023.

Un proiect extrem de necesar

Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas SA Vaslui, a spus cã a discutat cu reprezentantii grupului de firme care a castigat serviciile de consultantã tehnicã si i-a informat cã, in judet, asteptãrile legate de acest proiect sunt foarte mari. ‘Noi am semnat contractul de servicii cu firma de consultantã. De sãptãmana viitoare, echipele se vor deplasa in teren si se va discuta cu reprezentantii primãriilor. Dupã colectarea informatiilor, se va contura o idee generalã asupra proiectului’, a spus Gabriel Besleagã, directorul Aquavas. În ceea ce priveste conditiile de participare la proiect, la aductiunile cu apã, o localitate trebuie sã aibã minim 50 de persoane, iar pentru sistemul de canalizare, comunitatea trebuie sã aibã cel putin 2.000 de locuitori. O investitie in alimentarea cu apã nu trebuie sã fie mai mare de 1.000 de euro/locuitor, iar la canalizare, investitia nu trebuie sã depãseascã 2.000 de euro pentru fiecare locuitor. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a subliniat cã, de-a lungul timpului, au fost implementate succesiv mai multe proiecte pe apã si canal. ‘Dupã proiectul pe POS Mediu, acum avem a doua componentã, pe POIM. Din acest moment, se vor parcurge o serie de proceduri in pregãtirea aplicatiei si semnarea contractului de finantare. Semnarea contractului de finantare pentru partea tehnicã este primul pas consistent pentru a ajunge in momentul cand vom semna contractul de finantare si apoi sã ajungem la executie. Este un proces de duratã; nu vom reabilita sistemul de apã si canal intr-o sãptãmanã sau intr-un an. Este un proiect mare si ca valoare, si ca dimensiune practicã’, a explicat Buzatu.

Atentie la sprapunerea proiectelor!

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã toate proiectele trebuie bine corelate pentru a nu se suprapune. ‘Am o experientã neplãcutã pe cateva proiecte, si am avut mari neplãceri. Firma care a castigat servicile de consultantã trebuie sã vinã sã discutãm. Acest proiect vine in continuarea primei etape de reabilitare a sistemului de apã si canal, care este in derulare. Vom intra in lucrãri in 2018 si, in paralel, vom pregãti si aceastã aplicatie’, a precizat Pavãl. În acest moment, peste 90% din locuintele din municipiul Vaslui sunt racordate la reteaua de gaze naturale, este in plinã desfãsurare un program pentru iluminatul public, iar aceste proiecte de apã si canal vor acoperi dezvoltarea sistemului de apã si canal pentru toti locuitorii orasului. Dumitru Boros, primarul munici – piului Barlad, a spus cã barlãdenii asteaptã de mult timp acest proiect, insã pentru succesul investitiei, toate cele 49 de UAT-uri trebuie sã se implice cu seriozitate. ‘Aceasta este o etapã premergãtoare semnãrii contractului de finantare. Asteptãm acest proiect, sunt multe nevoi pentru apã si reteaua de canalizare. Avem acum in derulare unele investitii, dar vom corela toate proiecteleî, a spus primarul Barladului. La randul lui, Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi, a spus cã a primit multe critici pentru cã a sprijinit infiintarea SC Aquavas, dar acum se dovedeste cã societatea are un rol benefic. ‘Sunt convins cã se vor suprapune proiectele, nu cã am fi noi nepriceputi. Avem o legislatie a achizitiilor publice si dreptul la contestatii, care ne fac probleme. SC Aquavas s-a infiintat pentru tot judetul, iar dacã in anul 2023 un procent de 80% din locuinte va fi legat la sistemul de apã si canal, atunci va fi bine’, a spus Ioan Ciupilan.