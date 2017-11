3.280 de firme din judet «împart» o datorie de 53 milioane lei la Fisc

marți, noiembrie 14, 2017, 3:00

Mediul de afaceri vasluian este dator vândut la bugetul general consolidat al statului. La sârsitul lunii octombrie, un numãr de 3.280 firme aveau datorii de 53 milioane lei la visteria statului. Grav este faptul cã, în ultimul an si jumãtate, lista datornicilor a crescut cu 200 persoane juridice, iar arieratele recuperabile sunt mai mari cu 6 milioane de lei. Constructiile, agricultura si industria usoarã sunt domeniile care au cele mai mari datorii.

Tot mai multe societãti comerciale din judetul Vaslui nu mai reusesc sã isi achite datoriile la bugetul consolidat al statului. În ultimul an si jumãtate, au crescut atat numãrul contribuabililor persoane juridice cu restante la visteria statului, cat si valoarea arieratelor recuperabile. Conform datelor Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui, la data de 31 octombrie 2017, 3.280 contribuabili persoane juridice aveau obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat al statului. Valoarea arieratelor recuperabile de la persoane juridice, inregistrate in evidenta Fiscului, se ridicã la suma de 53,09 milioane de lei. Pe bugete, situatia se prezintã astfel: 32,7 milioane de lei reprezintã arieratele bugetului de stat, urmate de arieratele bugetului asigurãrilor sociale de stat, in valoare de 14,05 milioane de lei. De asemenea, 5,73 milioane de lei reprezintã arierate inregistrate la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate si 604 mii lei la bugetul asigurãrilor pentru somaj. Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, a precizat cã valoarea arieratelor bugetare esalonate la platã este de 13 milioane de lei, in timp ce o sumã de 28,3 milioane de lei se aflã in procedurã de executare silitã. ‘Domeniile de activitate din care fac parte persoanele juridice ce detin arierate ale bugetului consolidat al statului sunt constructii, prestãri servicii, agriculturã, industrie usoarã, comert cu amãnuntul’, a spus Nelu Sava.

Tot mai multi datornici

Conform AJFP Vaslui, la data de 30 aprilie 2016, un numãr de 3.080 contribuabili persoane juridice aveau obligatii fiscale neachitate la bugetul consolidat al statului. La aceeasi datã, valoarea arieratelor datorate bugetului consolidat al statului era de 46,96 milioane lei. Practic, in ultimul an si jumãtate, numãrul firmelor intrate in incapacitate de platã a crescut cu 200 de societãti, iar suma totalã a arieratelor recuperabile de la persoane juridice a crescut cu 6 milioane de lei. Cu un numãr mare de someri si o evolutie lentã in ceea ce priveste cresterea grupei de salariati, Vasluiul va avea in anul 2020 cea mai micã valoare a produsului intern brut (PIB) din Moldova. Potrivit datelor Comisiei Nationale de Prognozã, in 2017, PIB-ul inregistrat de judetul Vaslui este prognozat la 7.262 milioane lei. În anul 2020, bogãtia Vasluiului va fi de 9.109 milioane de lei.

Fara investitii

Anul 2017 este pierdut definitiv pentru mediul de afaceri din judetul Vaslui. Investitiile private, de stat sau cele din fonduri europene sunt minime, in timp ce mediul de afaceri este intr-o continuã restrangere. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a spus cã anul curent se va incheia intr-o notã tristã, fãrã realizãri care sã ridice standardul de viatã al cetãtenilor. ‘Vedem cã nu s-au dat drumul la investitii de niciun fel, nicio infrastructurã, nimic din ce ar relansa mediul rural sau urban. Erau asteptãri mari pentru fondurile europene, dar absorbtia este zero. Oamenii de afaceri vasluieni sunt total debusolati, nu mai au curajul sã mai aplice pentru proiectele europene. Sunt lipsiti de incredere in fondurile europene’, a spus Ovidiu Copacinschi. De altfel, criza prin care trece mediul de afaceri vasluian a fost prezentã si la Topul Firmelor 2016. Numãrul firmelor care au participat la selectia pentru top a scãzut cu 500 de societãti. Falimentele, insolventa, datoriile la bugetul statului, probleme in justitie a unor agenti economici au scos de pe liste sute de operatori economici.