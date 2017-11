16 Noiembrie – Ziua Nationalã fãrã Tutun

joi, noiembrie 16, 2017, 3:00

Ziua Nationalã fãrã Tutun este marcatã, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, printr-o initiativã menitã a atrage atentia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sãnãtãtii oamenilor. Agentia Nationalã Antidrog (ANA), prin intermediul Centrelor teritoriale de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, foloseste acest prilej pentru a derula activitãti de informare, sensibilizare si constientizare în mediul scolar, familial si în comunitate, cu privire la riscurile consumului de tutun si de formare de abilitãti de viatã sãnãtoasã.

În calitate de coordonator national al politicilor publice in domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri, ANA sustine, prin demersurile sale, organismele internationale cu rol similar, motiv pentru care, si in acest an, se vor implementa, la nivelul national, activitãti de sensibilizare si informare a populatiei cu privire la efectele asociate fumatului. În acest an, mesajul este cel promovat de Organizatia Mondialã a Sãnãtãtii (OMS), prin care sunt subliniate riscurile de sãnãtate asociate consumului de tutun, avand ca temã ‘Tutunul, o amenintare globalã in calea dezvoltãrii’. Campania din acest an se axeazã pe amenintãrile industriei tutunului in calea dezvoltãrii tuturor tãrilor, incluzand sãnãtatea si bunãstarea economicã a propriilor cetãteni. ßÎn judetul Vaslui, Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui organizeazã in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui o serie de activitãti privind marcarea Zilei Nationale fãrã Tutun. Ieri, o primã activitate a avut loc la sediul Palatului Copiilor Vaslui, iar astãzi va avea loc o activitate de informare, educare si constientizare la Liceul Tehnologic ßIon Mincu’ Vaslui. Maine, o activitate de prevenire a consumului de tutun se va desfãsura si la Liceul cu Program Sportiv Vaslui’, a declarat Cobzaru Valerica, coordonatorul CPECA Vaslui. Conform rezultatelor studiilor in domeniu, au reiesit urmãtoarele date privind fumatul produselor din tutun: * La nivel global, consumul de tutun ucide anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumãtori, expusi fumatului pasiv. Estimarea este cã, panã in 2030, consumul de tutun va determina direct sau indirect mai mult de 8 milioane de decese in fiecare an, iar mai mult de 80% dintre acestea vor fi inregistrate in tãrile slab dezvoltate. * Prevalenta fumãtorilor in Romania este de 27% (un procent peste media UE). * Pentru jumãtate din fumãtori cu varsta peste 45 de ani sunt inregistrate decese din cauza diferitelor boli induse sau accelerate de fumat. * Desi consumul de tutun in randul adolescentilor din Romania s-a inscris pe o linie descendentã incepand din 2003, in 2015 este peste mediile europene, pentru toate perioadele de referintã: consumul de tutun de-a lungul vietii – 51,7% fatã de 45,6% la nivel european, consumul de tutun in ultimele 30 zile – 30,1% fatã de 21,4% si consumul de tutun zilnic in ultimele 30 zile – 19,7% fatã de 12,4%. Totodatã, se observã valori mai mari ale consumului de tutun in randul bãietilor, comparativ cu cele inregistrate in randul fetelor, insã pentru ambele sexe, adolescentii din Romania se situeazã peste valorile medii europene. * Bolile care determinã cea mai mare mortalitate in Romania sunt exact acele boli pentru care fumatul este factor cauzal sau de risc: bolile cardiovasculare, cancerul (in special cel pulmonar, in crestere la sexul feminin) si bolile respiratorii obstructive cronice (BPOC).