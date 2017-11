1 DECEMBRIE 2017 – ZIUA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

miercuri, noiembrie 29, 2017, 3:00

La 1 Decembrie 2017, se implinesc 99 de ani de cand, la Alba Iulia, in ziua de 1 Decembrie 1918, s-a desãvarsit intr-o atmosferã cu puternice semnificatii, prin maturitatea unui popor pus in fata alegerii propriului drum, cel mai insemnat act din istoria sa. A fost momentul cand, cu patriotism si dragoste de tarã, Marea Adunare Nationalã a votat in unanimitate ‘Declaratia de Unire cu Tara’. Actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintã nu doar sãrbãtoarea de suflet a tuturor romanilor. Acest moment este simbolul unitãtii poporului roman in jurul unei idei fortã, expresia dorintei de libertate. De Ziua Nationalã, rememorãm cu pretuire si respect faptele glorioase de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dãruire si sacrificiu pentru implinirea unui ideal: fãurirea Statului National Unitar avand la bazã unitatea de neam, limbã si culturã. În cinstea ZILEI NATIONALE A ROMANIEI, Centrul Militar Judetean Vaslui, in calitate de unitate de garnizoanã in municipiul resedintã de judet, cu sprijinul autoritãtilor publice locale, organizeazã si desfãsoarã ceremonia publicã in scopul omagierii si comemorãrii fãuritorilor unitãtii, independentei si suveranitãtii statului roman. Ceremonia militarã si religioasã de depuneri de coroane, jerbe si buchete de flori va avea loc la Statuia lui Stefan cel Mare din Piata Centrului Civic a municipiului Vaslui, in ziua de 1 Decembrie 2017, incepand cu orele 11.00. Manifestarea va debuta cu onorul acordat prefectului judetului Vaslui, salutarea Drapelului de luptã al Regimentului 52 Artilerie Mixtã ßGeneral Alexandru Tell’ din garnizoana Barlad, intonarea Imnului national, oficierea serviciului religios si prezentarea de alocutiuni de cãtre oficialitãtile prezente. Se vor depune coroane si jerbe de flori la Statuia lui Stefan cel Mare, iar la finalul ceremoniei, garda de onoare, constituitã din efective ale Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei, va prezenta onorul tuturor participantilor la acest eveniment. Nu va lipsi din program traditionalul concert folcloric in aer liber organizat de Consiliul judetean Vaslui si Primãria municipiului Vaslui. Sunt invitati sã participe la manifestãrile dedicate ZILEI NATIONALE A ROMANIEI personalitãtile civile si militare ale judetului Vaslui, reprezentanti ai autoritãtii administratiei publice locale, ai partidelor politice, institutiilor culturale, stiintifice si religioase, ai asociatiilor, ligilor si fundatiilor cadrelor militare in activitate, in rezervã sau in retragere, veteranii de rãzboi, elevii, studentii, reprezentantii massmedia, precum si cetãtenii judetului si municipiului Vaslui. La multi ani, Romania!

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDETEAN VASLUI,

Locotenent-colonel SILVIU-IONEL PULUC