1.200 de pensionari vasluieni vor avea pensii mai mari

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui aduce vesti bune pentru 1.200 de pensionari. Dupã intrarea in vigoare a unor modificãri la legea sistemului public de pensii, pensionarii care incaseazã pensie anticipatã partialã vor avea o penalizare mai micã. Mai exact, penalizarea de 45% din valoarea pensiei a fost redusã la 30%. Noile prevedere legale au intrat in vigoare in cursul sãptãmanii trecute si, in baza acestora, au demarat recalculãrile pensiilor. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, spune cã recalculãrile de pensii vor fi operate numai la cererea beneficiarilor. ‘Oamenii stiu de aceste modificãri legislative, iar panã acum am fost contactati telefonic de mai multe persoane. De joi (23 noiembrie, n.r.), noi am inceput recalculãrile pensiilor. De aceste majorãri de pensie vor beneficia persoanele care au iesit la pensie anticipatã partialã in perioada 2011 – 16 iulie 2016’, a spus Bogdan Isabel. Din data de 17 iulie 2016, legea pensiilor publice s-a schimbat. Principala modificare a vizat modul de calcul al pensiei celor care aleg pensionarea anticipatã partialã. Astfel, acest tip de pensie se stabiliste in raport cu anii de cotizare peste limita minimã, si nu printr-o reducere fixã de 0,75% pentru fiecare lunã de pensionare anticipatã, calculatã din pensia cuvenit‘. În noua formulã de calcul, cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varstã, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numãrul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.