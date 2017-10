Ziua Internationalã a Educatiei, marcatã la CN «Cuza Vodã» Husi

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Ieri, elevii si profesorii Colegiului National ‘Cuza Vodã’ Husi au ales sã marcheze intr-un mod deosebit Ziua Internationalã a Educatiei. Astfel, fiecare colectiv de elevi a avut de realizat o plansã, o machetã sau orice altceva au dorit, prin care sã transmitã importanta Educatiei in dezvoltarea fiecãrei persoane. Mesajul general transmis a fost cã fãrã Educatie suntem sigur sãraci spiritual si cã Educatia este cea care de cele mai multe ori ne asigurã succesul in viatã. Activitatea a fost cu certitudine o reusitã, deoarece lucrãrile elevilor au fost deosebite si, pe langã mesajul transmis, acestia au avut ocazia sã colaboreze, sã descopere puncte comune de interes si sã isi punã in valoare talentul artistic si creativitatea. Un mesaj deosebit de frumos a fost transmis si de eleva Ralea Adelina, elevã participantã si premiantã la Olimpiada Internationalã de Limba Francezã, elevã cu care Colegiul National ‘Cuza Vodã’ se mandreste si care este un exemplu de bazã al Educatiei din aceastã unitate scolarã.