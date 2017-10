Zeci de mii de familii vasluiene asteaptã ajutoarele alimentare europene

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Programul european de acordare a alimentelor pentru persoanele defavorizate bate pasul pe loc. Ghidul solicitantului abia a fost aprobat, dupã care urmeazã organizarea licitatiei. În acest ritm, sansele ca persoanele nevoiase sã primeascã în 2017 alimente sunt foarte reduse. Anul trecut, au fost distribuite cãtre toate primãriile vasluiene 280.246 cutii cu alimente.

Programul Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Dezavan tajate (POAD) a intrat in conservare. Dacã anul trecut, in perioada august-septembrie, beneficiarii din judet fãceu rand sã isi ridice alimentele, in prezent, nimeni pare sã nu mai stie nimic de soarta programului. Prefecturã Vaslui nu a primit niciun semnal de la Bucuresti privind derularea programului si asteaptã noutãti in acest sens. Zilele trecute, pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii a fost postat un comunicat de presã prin care se anunta aprobarea ghidului solicitan tului pentru programul ‘Acordarea de ajutoare alimentare si produse de igienã in cadrul POAD 2017-2018’. Este vorba despre douã proiecte in valoare de 59 milioane de euro prin care vor fi acordate alimente de bazã si produse de igienã persoanelor defavorizate de pe intreg teritoriul tãrii. Prin program se va finanta achizitionarea de alimente de bazã (fainã, ulei, orez, carne la conservã etc.) si produse de igienã (detergent, pastã de dinti, sãpun etc.), necesare persoanelor care trãiesc sub pragul sãraciei si care nu isi pot permite un standard de viatã decent. POAD 2014-2020 are o alocare totalã de peste 518 milioane de euro si are in vedere reducerea sãrãciei extreme prin distribuirea de alimente de bazã (sub forma de pachete alimentare si mancare preparatã), de materialele scolare pentru copii, trusouri pentru nou-nascuti, articole de imbrãcãminte si incãltãminte si produse de igienã cãtre persoanele cele mai defavorizate. Anul trecut, 141.000 de persoane din judetul Vaslui au primit 280.246 cutii cu alimente. Distribuirea de pachete alimentare nu s-a mai fãcut pe bazã de cupoane individuale, ci pe liste intocmite de autoritãtile administratiei publice locale. Beneficiarii programului sunt persoanele fãrã venituri sau ale cãror venituri nete lunare sunt de panã la 450 lei, somerii in platã, beneficiarii ajutorului social, potrivit Legii 416/2001, si cei care primesc alocatii pentru sustinerea familiei, persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, pensionarii din sistemul de stat sau cei care primesc indemnizatie socialã pentru pensii lunare mai mici de 400 lei, precum si alte categorii de persoane, printre care veteranii de rãzboi si vãduvele acestora.