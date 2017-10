Violenta în familie, tema celei de-a patra zile a Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãtii

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Pentru informarea populatiei cu privire la mãsurile pe care trebuie sã le cunoascã si sã le adopte pentru prevenirea acestui tip de violentã, politistii au discutat cu elevi de la liceele ‘Stefan Procopiu’, ‘Ion Mincu’, cu Program Sportiv, cu elevi de la scolile din Gura Bustei si Brodoc, precum si cu personalul de la societãti comerciale cu profil confectii din municipiile Barlad si Husi. În cadrul activitãtilor, politistii au adresat sfaturi pentru prevenirea violentei intrafamiliale si au oferit informatii privind instituirea ordinului de protectie in scopul inlãturãrii stãrii de pericol pentru orice persoanã a cãrei viatã, integritate fizicã, psihicã ori libertate este pusã in pericol printr-un act de violentã din partea unui membru al familiei. Ordinul de protectie se emite de cãtre instanta de judecatã, respectiv judecãtoria de pe raza teritorialã in care isi are domiciliul sau resedinta victima violentei domestice. Poate solicita instituirea ordinului de protectie orice persoanã a cãrei viatã, integritate fizicã sau psihicã ori libertate este pusã in pericol printr-un act de violentã din partea unui membru al familiei. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusã de victimã personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusã in numele victimei si de procuror sau de reprezentantul autoritãtii sau structurii competente, la nivelul unitãtii administrativteritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei in familie (asistentul social comunitar din cadrul primãriei comunei de pe raza unde domiciliazã victima) sau de reprezentantul oricãruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicitã ordinul de protectie i se poate acorda asistentã sau reprezentare prin avocat. Ordinul de protectie are caracter provizoriu, fãrã a putea depãsi 6 luni de la emiterea sa, dupã acest termen putandu-se solicita instituirea unui nou ordin. Prin ordinul de protectie instanta de judecatã poate institui una sau mai multe mãsuri, obligatii sau interdictii: evacuarea temporarã a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei si, dupã caz, a copiilor, in locuinta familiei; limitarea dreptului de folosintã pentru agresor numai asupra unei pãrti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima; obligarea agresorului la pãstrarea unei distante minime determinate fatã de victima, fatã de copiii acesteia sau fatã de alte rude ale acesteia ori fatã de resedinta, locul de munca sau unitatea de invãtãmant a persoanei protejate; interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitãti sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeazã sau le viziteazã periodic; interzicerea oricãrui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute; incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.