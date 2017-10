Vineri, o nouã bursã a locurilor de muncã pentru absolventi

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Absolventii din promotia 2017 care nu si-au gãsit incã un loc de muncã, dar si alte categorii de persoane au sansa de a intra pe piata muncii, la Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolventi, ce se va desfãsura vineri, 20 octombrie, in Vaslui – la sediul Centrului Judetean de Resurse pentru Asistentã Educationalã (strada Donici nr. 2), in Barlad – la Cantina de ajutor social (strada Stefan Procopiu nr. 7) si in Husi – la Casa Armatei (strada General Teleman nr. 6). Pentru rezervarea de standuri in cadrul evenimentului, agentii economici interesati se pot adresa, pentru Vaslui, la sediul AJOFM Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5, Camera 15 – parter (fax 0235/317717), pentru Barlad, la sediul ALOFM, din B-dul Epureanu nr. 8 (telefon 0371/073988), iar pentru Husi, la sediul ALOFM, din str. Al. I Cuza, bl. 45, sc. A, parter (telefon 0371/073989). De mentionat cã angajatorii care incadreazã in muncã, pe duratã nedeterminatã, absolventi ai unor institutii de invãtãmant, promotia 2017, primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o sumã in cuantum de 900 lei. Angajatorii care incadreazã in muncã, pe duratã nedeterminatã, absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma in cuantum de 900 lei, pe o perioadã de 18 luni.