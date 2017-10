Vernisaj în familie, la muzeul bârlãdean

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

Sambãtã, de la ora 11.00, barlãdenii sunt invitati la vernisajul unei expozitii deosebite, in care protagonisti vor fi doi artisti de exceptie, membrii aceleasi familii, insã cu abordãri tehnice si tematice diferite. Este vorba de pictorii Costin si Lisandru Neamtu, douã personalitãti care isi pun din plin amprenta pe devenirea artelor plastice romanesti. Vernisajul va avea loc in Sala ‘Vasile Palade’, de la sediul central al Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad. ‘Costin Neamtu, adept al claritãtii imaginii, practicand un lirism retinut si mizand pe insinuarea subtilã in ambient a rolului catharctic al peisajului, naturilor statice si chiar al portretelor inocente si inseninate, s-a impus de-a lungul anilor ca un excelent autor de lucrãri destinate innobilãrii interioarelor domestice. Tentat si de nonfigurativ, pictorul exploreazã uneori geometrii insolite si moduri aleatorii de structurare a imaginii; totul este insã subordonat efortului de a obtine o armonie cromaticã in stare aproape desãvarsitã, fapt care, in cazul pastelului, devine o oportunitate cum nu se poate mai potrivitã pentru a face risipã de imaginatie si de rafinament’ – se spune in caietul de prezentare a artistului. Preocupãrile principale il recomandã pe Lisandru Neamtu ‘ca fiind o naturã complexã, sedusã cu mãsurã de puterea imaginii (pictura sa are la bazã structuri si elemente arhitecturale, cu conotatii preponderant decorative, iar prezenta umanã este esentializatã, sugerand o origine angelicã), dar fascinatã deopotrivã si de intelesurile profunde, paradigmatice ale acesteia. Tanãrul membru al familiei Neamtu nu agreeazã insã ideea de a trãi in umbra notorietãtii pãrintilor sãi. Opiniile lui sunt transante (‘Nu cred cã e bine sã scrieti despre noi la grãmadã, cum se spune. Familia este un dat biologic si social, dar, ca artisti, noi nu putem fi tratati ca o familie, suntem cat se poate de diferiti.’. Vizionand expozitia, cu sigurantã, publicul se va putea declara de acord, sau nu, cu aceastã asertiune a tanãrului pictor.