Verii contrabandisti pun în încurcãturã instantele vasluiene

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Procesul verilor Chetran din Drânceni, condamnati initial la câte 7 ani si jumãtate de închisoare pentru contrabandã cu tigãri si al cãror dosar a fost trimis spre rejudecare de Curtea de Apel Iasi înapoi la Judecãtoria Husi, îi pune în încurcãturã pe magistratii vasluieni. Pentru cã la instanta huseanã nu mai rãmãsese nici un judecãtor care sã nu fi fost implicati, la un moment dat, în acest dosar, s-a fãcut, la Tribunalul Vaslui, o cerere de abtinere. Cerere a cãrei solutionare a fost, si aici, amânatã pentru cã, din aceleasi motive, judecãtorul a fost nevoit sã se abtinã! Nu este prima datã când instantele vasluiene se confruntã cu astfel de cazuri, o situatie asemãnãtoare fiind anul trecut tot la Judecãtoria Husi si tot cu dosarul unei familii de contrabandisti de tigãri.

În decembrie 2014, zeci de politisti de frontierã descindeau in mai multe locatii din judetele Vaslui si Iasi in incercarea de a destructura o grupare de traficanti de tigãri. Atunci, au avut loc nu mai putin de 23 de perchezitii domiciliare, din care 18 in judetul Vaslui si 5 in judetul Iasi, la care au participat politisti de frontierã si efective de jandarmi din cadrul Grupãrii Mobile de Jandarmi Bacãu. În urma perchezitiilor, au fost ridicate in vederea confiscãrii cantitatea de 128.180 tigarete de diferite mãrci provenite din contrabandã, in valoare de peste 64.000 lei, patru autovehicule, importante sume de bani, in lei si valutã, douã pistoale cu capse si peste 20.500 materiale pirotehnice. 28 de persoane au fost duse la audieri, ulterior fiind emise mandate de arestare preventivã pentru opt dintre contrabandisti, intre care membrii unei intregi familii, frati si veri: Constantin, Lorin Sebastian, Lucian si Sabin Claudiu Chetran. Dupã ce au petrecut mai multe luni in arest preventiv, ei au fost pusi in libertate sub control judiciar, pentru ca, dupã o perioadã, politistii Serviciului de Probatiune sã cearã din nou arestarea lor, pe motiv cã acestia nu respectã conditiile eliberãrii si se intalnesc cu diverse ocazii. Procesul a durat mai bine de un an si jumãtate, timp in care au fost date nu mai putin de 23 de termene, multe dintre ele pentru verificarea mãsurilor preventive luate asupra inculpatilor. În sfarsit, in iunie anul trecut, Judecãtoria Husi a dat sentinta in acest dosar, condamnandu-i pe Constantin Chetran si Lorin Chetran la cate 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru contrabandã calificatã in formã continuatã. Lucian Chetran a fost condamnat la 7 ani si 11 luni de inchisoare cu executare pentru contrabandã calificatã in formã continuatã, trecere frauduloasã a frontierei de stat si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Un alt membru al familiei, Sabin Chetran a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru contrabandã calificatã in formã continuatã. Alti patru contrabandisti au primit pedepse cuprinse intre 3 ani si 4 luni si 3 ani si 11 luni de inchisoare cu executarea pedepsei in regim de detentie, in timp ce alti trei inculpati implicati in vanzarea tigãrilor au primit pedepse cu suspendare. Cu totii, au contestat sentinta judecãtorilor huseni, contestatie a cãrei judecare, de cãtre Curtea de Apel Iasi, a mai durat incã un an. Dacã in cazul a sase dintre contrabandisti contestatia, cel putin in laturã penalã, a fost respinsã, nu la fel s-a intamplat in cazul capilor grupãrii, verii Chetran, si un alt membru, Petru – Iulian Mãrgian, pentru care instanta ieseanã a dispus rejudecarea procesului. Reintors la Judecãtoria Husi, dosarul nu poate fi insã judecat, dintr-un simplu motiv: toti judecãtorii acestei instante au fost implicati in solutionarea acestui caz, fie in ceea ce priveste cercetarea judecãtoreascã, fie pentru verificarea mãsurilor preventive luate asupra inculpatilor. În aceste conditii, Judecãtoria Husi a fãcut, cãtre Tribunalul Vaslui, o cerere de abtinere a intregii instante si, implicit, strãmutarea porcesului. Culmea, dosarul contrabandistilor din Dranceni s-a lovit si la instanta vasluianã de aceeasi problemã: judecãtorul in sarcina cãruia a cãzut solutionarea cererii Judecãtoriei Husi a fãcut, la randu-i cerere de abtinere, din acelasi motiv: a fost implicat in solutionarea unuia dintre apelurile inculpatilor cu ocazia primului proces. În aceste conditii, s-a decis o amanare, iar cererea a fost repartizatã aleatoriu la un alt complet de judecatã. Nu ar fi insã de mirare ca povestea sã se repete, din aceeasi cauzã. Nu este pentru prima datã cand instantele vasluiene intampinã astfel de probleme la judecarea sau rejudecarea unui dosar. În urmã cu un an, un alt dosar, in care erau implicat o altã familie de romi contrabandisti de tigãri, Mandra si Laurentiu – Marian Munteanu, a fost nevoie sã fie strãmutat de la Husi la Vaslui, tot pentru cã nu mai avea cine sã-i judece pe inculpati.