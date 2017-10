Utilaj cautat in Spania, depistat in PTF Albita

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

Pe 6 octombrie, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei cetãteanul moldovean Sergiu S., in varstã de 33 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format din autocamion si remorcã, ambele inmatriculate in R. Moldova, transportand in remorcã un utilaj marca BOBCAT. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã utilajul in cauzã figureazã in bazele de date ca ‘bun cãutat pentru confiscare’, semnalare introdusã de Spania. Cu privire la aspectele constatate, Sergiu S. a declarat cã a preluat utilajul in cauzã din Romania, la solicitarea patronului firmei de transport al cãrei angajat este pentru a-l transporta in R. Moldova si cã nu are cunostintã despre faptul cã utilajul este implicat in vreun litigiu. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de tãinuire, iar utilajul, in valoare de 21.150 lei, a fost retinut la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui in vederea continuãrii cercetãrilor.