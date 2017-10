Unicat în tarã: casa – sens giratoriu!

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Dupã ce ani la rând au aprobat vânzarea la foc automat a hectare întregi de teren intravilan în Bârlad, consilierii locali social-democrati au schimbat radical foia si cer acum ca fiecare initiativã în parte sã fie discutatã „la sânge”, pe motiv cã unele terenuri ar fi ori subevaluate, ori supraevaluate. Situatia le convine de minune liberalilor, care oricum se opunea vinderii terenurilor orasului. O atentie sporitã din partea alesilor locali se impunea, câtã vreme la Bârlad, din cauza lipsei de discernãmânt care a guvernat în trecut tranzactionarea terenurilor orasului, existã o situatie unicã poate în tarã: o casã – sens giratoriu! Puteti vedea aceastã aberatie, în toatã splendoarea ei, la intersectia strãzilor Zimbrului, Toma Chiricutã si Vasile Voiculescu…

Scandalul care mocneste in jurul acestui subiect a fost deschis in ultima sedintã de plen a Legislativului barlãdean. Initial, proiectul de hotãrare care se referea la vanzarea prin licitatie publicã a 20 de terenuri intravilane a fost aprig dezbãtut si analizat la nivelul tuturor comisiilor de specialitate interesate. Numai cã, in plen, pentru cã jumãtate din consilieri nu s-au inteles cu cealaltã jumãtate asupra tuturor pozitiilor luate in discutie, s-a convenit sã se facã analiza individualã a fiecãrei parcele de teren care urma sã fie vandutã. Asta cu atat mai mult cu cat in sala de plen fusese invitat, alãturi de specialistii Executivului, si expertul evaluator din Iasi care semnase rapoartele de expertizã. Nemultumirile au apãrut in momentul in care un ales local ‘s-a sesizat’ cã o parcelã de teren din buricul targului ar fi fost cu mult subevaluatã. Pentru cã i s-au cerut explicatii de specialitate din partea altor consilieri locali care fie au lucrat, fie incã mai lucreazã in domeniu, expertul iesean a explicat cã a respectat intocmai formulele de calcul cerute de lege si cã a ajuns la anumite valori inclusiv in baza unor expertize anterioare. Acestea fiind spuse, alesii si-au dat seama cã fiecare din cele 20 de terenuri ar trebui analizate individual. Asa se face cã, pret de aproape o orã, consilierii au reanalizat si verificat in parte parcelele si le-au votat ca atare. Lucru nemaiintalnit panã acum, mai ales in conditiile in care, de-a lungul ultimilor 10 ani, in Barlad s-au vandut pe bandã rulantã zeci de terenuri similare si nimeni, niciodatã, nu a cerut vreo explicatie. Asa se face cã, in prezent, in localitate existã proprietari de terenuri si clãdiri fie in curtea unor institutii de stat, fie in incinta pietelor sau chiar la limita unor blocuri de locuinte. De departe, cel mai cunoscut caz de ‘proprietar’ din Barlad este al localnicului care si-a ridicat ditamai vila in centrul unei… intersectii. La propriu! Se impune mentiunea cã, in momentul in care proprietarul si-a dat seama cã si-a ridicat o casã pe care nu o va putea imprejmui niciodatã (adicã la limita proprietãtii), a abandonat gandul de a se mai muta in ea. Acum, desi imobilul in cauzã este pãrãsit, are totusi o utilitate, fiind folosit pe post de… sens giratoriu, la intersectia strãzilor Zimbrului, Toma Chiricutã si Vasile Voiculescu. Iar exemplele similare mai pot continua! În plus, mai trebuie spus cã ideea de a se aplica asupra oricãrie bucãti de teren ce este scoasã la vanzare i-a apartinut, acum mai bine de opt ani, actualului primar Dumitru Boros. Acesta, ori de cate ori avea in fatã vreun proiect de hotãrare care viza vanzarea de terenuri, anunta dinainte cã va vota ‘impotrivã’, in primul rand pentru cã nu este de acord cu vanzarea orasului pe bucãti si apoi pentru cã multe dintre expertizele pe care le primea la mapele de sedintã erau ‘suspecte’ din start, el fiind deja angrenat, in calitate de avocat, in unele procese cu primãria, clientii pe care ii apãra reclamand cã terenurile le-au fost fie subevaluate, fie supraevaluate.