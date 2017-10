Undã verde pentru finantarea drumului strategic!

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a cîstigat finantarea pentru proiectul drumului strategic. Dupã evaluarea documentatiei si verificãrile din teren, proiectul drumului strategic al Vasluiului a întrunit 83 de puncte. În urmãtoarele 30 de zile va fi semnat contractul de finantare cu ADR Nord Est. Investitia are o valoare de 50 milioane de euro si vizeazã modernizarea a 82 kilometri de drumuri judetene. Drumul strategic este cel mai mare proiect de infrastructurã derulat în Vaslui, urmând sã facã legãtura între sudul si nordul judetului.

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a dat lovitura cu proiectul drumului strategic. Dupã ce comisia din cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionalã (ADR) Nord-Est a verificat in teren traseul drumului strategic, a emis un raport favorabil pentru investitie. Ulterior, CJ Vaslui a primit scrisoarea de aprobare a proiectului, prin care s-a comunicat beneficiarului cã proiectul intruneste numãrul de puncte necesar pentru a primi finantare. Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui, a spus cã documentatia proiectului a fost evaluatã pozitiv si a intrunit 83 de puncte. ìAm fost anuntati cã proiectul a fost aprobat pentru finantare, iar in termen de 30 de zile vom semna contractul de finantare cu ADR Nord Est’, a precizat Valeriu Caragatã. În ultimul an, proiectul drumului strategic a devenit prioritatea absolutã a CJ Vaslui. Într-o sedintã extraordinarã de CJ, la inceputul lunii iulie, au fost operate o serie de modificãri la proiect, pentru ca dosarul sã poatã fi depus panã la 13 iulie 2017. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, le-a multimit consilierilor judeteni pentru cã au rãspuns cu promptitudite tuturor solicitãrilor legate de drumul strategic, mentionand faptul cã proiectul este o problemã care intereseazã pe toatã lumea. ìDe-a lungul timpului, ati fost conectati si ati rãspuns afirmativ cand a fost vorba de drumul strategic BarladCodãesti. Este proiectul tuturor, pentru cã toti am fãcut eforturi, si sperãm sã fim printre cei eligibili iar munca noastrã sã nu fie in zadar. La toate sedintele s-a votat in unanimitete pentru acest proiect. Nu am nevoie de paternitatea proiectului, ci facem tot ce e de fãcut pentru ca aplicatia sã fie eligibilã’, spunea, la vremea respectivã, Dumitru Buzatu.

25% din drumurile judetene vor fi modernizate

Ierarhia proiectelor pentru finantare a fost stabilitã in urma punctajului obtinut de fiecare proiect, panã la acoperirea sumei totale din program. Dupã aceastã etapã, existã posibilitatea supracontractãrii panã la un procent de 150%, adicã proiectele aflate in rezervã sã poatã fi finantate. Initial, proiectul drumului strategic BarladLazaCodãesti trebuia depus la ADR Nord-Est panã la data de 15 noiembrie 2016. Cum ghidurile solicitantului lansate de autoritãtile de management au intarziat foarte mult, iar noile proceduri de accesare sunt complicate, perioada de depunere a fost prelungitã. La nivel judetean, proiectul contribuie la cresterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judetene si comunale modernizate, precum si reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare. Drumul strategic vizeazã modernizarea mai multor drumuri judetene, reunite pe directia BarladAlexandru VlahutãLazaPoienestiCodãesti, cu iesire in drumul national. Practic, drumul strategic judetean BarladLazaCodãesti va face legãtura intre zona de sud si cea de nord prin jumãtatea de vest a judetului. Drumul strategic presupune reabilitarea cãilor de comunicatie intre localitãtile Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Zãpodeni, Dãnesti si Codãesti. Este vorba despre o ‘buclã’ care ocoleste pe la vest municipiul Vaslui, reprezentand o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circulatie din judet. ìDacã pe partea de est a judetului avem reabilitat drumul MurgeniCretesti, care mai decongestioneazã traficul, pe partea cealaltã nu existã o legãturã intre sudul si nordul judetului, spre Iasi. Încercãm sã legãm si partea de vest a judetului’, a spus Valeriu Caragatã, adminsitratorul judetului Vaslui.