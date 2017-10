Tot mai putini debutanti în afaceri

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Tot mai putini antreprenori debutanti isi lanseazã o afacere in economia vasluianã. În luna august, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului a fost inregistratã doar o societate comercialã. În total, la sfarsitul lunii august 2017, erau inmatriculate 292 de SRL-D-uri, din care 281 erau in functiune iar 11, radiate. Potrivit acelorasi date, alte 7 societãti sunt in curs de infiintare. Afacerile deschise vizeazã domenii precum transport, contructii, reparare autovehicule, comert cu amãnuntul, coafurã, alte activitãti de infrumusetare etc. Pentru a putea beneficia de setul de facilitãti, societatea trebuie sã fie infiintatã de un intreprinzãtor debutant de panã in 35 de ani, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzãtori debutanti asociati. De asemenea, beneficiarii trebuie sã angajeze, cu contract de muncã, pe duratã nedeterminatã, cu normã intreagã, si sã mentinã in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitãtilor si sã reinvesteascã anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent. În prezent, la Registrul Comertului Vaslui sunt inregsitrate 6.916 persoane juridice active. Din totalul persoanelor juridice, 3.388 sunt femei (37%) iar 6.120 sunt bãrbati (62,4%).