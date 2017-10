Toamnã bogatã si din punct de vedere financiar pentru fermierii vasluieni

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Circa 90% din fermieri vasluieni care au depus, în acest an, cereri unice de sprijin prin intermediul APIA vor primi, începând cu 16 octombrie, avansuri în valoare de 70% din subventiile solicitate. În premierã, din acest an vor beneficia de aceste avansuri si crescãtorii de animale care au depus cereri. Mai mult, plata integralã a subventiilor în agriculturã pentru anul 2017, pentru fermierii care îndeplinesc toate conditiile de eligibilitate, va începe pe 1 decembrie. Pânã atunci, si cei 564 rentieri agricoli încã în platã din judetul Vaslui îsi vor primi banii cuveniti, în total peste 581.000 lei.

Dupã ce APIA Vaslui a reusit finalizarea in termen, panã la 30 septembrie, a controalelor prin teledetectie sau clasic, pe teren, a celor 2.005 fermieri aflati in acest an in esantionul de control, chiar din aceste zile va incepe autorizarea la platã a avansurilor pentru subventiile in agriculturã aferente cererilor depuse in Campania 2017. Vestea este foarte bunã pentru fermieri, care astfel vor avea resursele financiare pregãtirii noului an agricol, si este dublatã de cea conform cãreia plata restului subventiilor pentru acest an va incepe mult mai devreme decat in anii anteriori, respectiv la inceputul lunii decembrie. ‘Începand cu data de 16 octombrie 2017, Agentia de Plãti si Interventie in Agriculturã (APIA) poate acorda plãti in avans in cadrul tuturor schemelor de plãti, iar incepand cu data de 1 decembrie 2017, va efectua plãtile corespunzãtoare diferentei intre cuantumul calculat si acordat in avans si plafonul financiar al fiecãrei scheme, in conditiile indeplinirii de cãtre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate. Plãtile se acordã in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale in anii 2017 si 2018. Plãtile se fac in lei, utilizand ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Central Europeanã anterior datei de 1 octombrie 2017. Pentru prima datã, din aceastã toamnã se vor acorda avansuri si pentru crescãtorii de animale’, anuntã Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. De aceste avansuri vor beneficia, in perioada urmãtoare, un numãr de 19.460 fermieri vasluieni, din totalul de 21.849 fermieri care au depus cereri unice de sprijin in Campania 2017 la APIA – Centrul Judetean Vaslui. Pentru 2017, pentru schema de platã unicã pe suprafatã se vor acorda 97,2452 euro/ha, la care se adaugã plata redistributivã, cate 5 euro/ha pentru suprafete cuprinse intre 1 si 5 ha, respectiv 48,3251 euro/ha pentru suprafete cuprinse intre 5 si 30 ha, plata pentru practici agricole benefice pentru climã si mediu, asa numita platã pentru inverzire – 57,1745 euro/ha, si plata pentru tinerii fermieri, in sumã de 24,3113 euro/ha. Crescãtorii de animale care au solicitat acest lucru in cadrul Campaniei 2017 vor beneficia si de ajutoare nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine, ovine si caprine, precum si de schema de sprijin cuplat pentru ovine si caprine. În total, pentru anul 2017, Guvernul a aprobat plãti pentru ajutoare in agriculturã in valoare de circa 1,8 miliarde de euro. În perioada urmãtoare, urmeazã sã inceapã plãtile si a rentelor viagere, destinate varstnicilor care, panã in 2010, au preferat sã-si vandã sau arendeze terenurile agricole, beneficiind astfel de prevederile Legii rentei viagere. În acest an, in perioada 1 martie – 30 septembrie, la nivelul Centrului Judetean APIA Vaslui s-au prezentat, in vederea vizãrii carnetelor de rentier, un numãr de 564 de persoane, aproape jumãtate din cei care, initial, beneficiaserã de aceste drepturi. În total, in judetul Vaslui, rentierii agricoli vor primi, panã cel tarziu 30 noiembrie, data limitã a efecturãrii plãtilor, o sumã totalã de 581.597 lei (129.509 euro).