Tinerii liberali au un nou presedinte

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Organizatia Judeteanã de Tineret a PNL Vaslui s-a intrunit, duminicã, 15 octombrie, pentru a-si desemna conducerea judeteanã, dupã ce fostul lider al TNL, Tudor Polak, a fost ales presedinte al Organizatiei Municipale Vaslui si si-a predat mandatul. În urma votului, noul presedinte al TNL Vaslui este Ida Adnana Bunescu, 26 de ani, absolventã a Facultãtii de Relatii Economice, membrã de un an si jumãtate a PNL. ‘Este timpul sã iesim din anonimat! Tinerii liberali vasluieni sunt capabili sã gãseascã solutii’, a sintetizat noul presedinte linia pe care o vor urma tinerii liberali din judetul Vaslui. ‘Sunt la Vaslui ca semn de pretuire pentru acest judet si ca semn al prieteniei care mã leagã de Tudor Polak’, a spus presedintele in exercitiu al TNL la nivel national, ieseanul Costel Alexe, care si-a manifestat increderea cã tinerii liberali din judetul Vaslui ar putea construi cea mai puternicã organizatie din tarã: ‘Sunt convins cã avem resursele, resorturile pentru a da cea mai puternicã organizatie de tineret’, a spus Alexe. Despre importanta tinerilor pentru partid a vorbit si Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL. ‘Mã aflu aici pentru a afla cine ne va inlocui, dar, panã atunci, pentru a vedea cine ne va ajuta. Orice campanie incepe si se terminã cu voi, e sustinutã de voi si, in cele din urmã, ii scoate in evidentã pe cei care au aptitudini si promit sã devinã viitori lideri ai partidului’, le-a spus Nelu Tãtaru tinerilor.