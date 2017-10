Tinerii, absolventi sau nu, deranjati cu o nouã bursã a locurilor de muncã!

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Tinerii vasluieni nu se înghesuie sã se angajeze. La bursa locurilor de muncã pentru absolventi, care a avut loc vinerea trecutã, la o ofertã de 274 de locuri de muncã, doar 84 de persoane au fost selectate pentru încadrare. Unii tinerii au spus cã au venit la bursã pentru cã nu vor sã piardã somajul, dar cã nu doresc sã se angajeze. Dincolo de mirajul plecãrii în strãinãtate, unii tineri au recunoscut cu seninãtate cã nu vor sã se angajeze pentru cã îi tin pãrintii.

Vineri, 895 de persoane au trecut pe la centrele in care a fost organizatã bursa locurilor de muncã pentru absolventi, dar si pentru persoanele aflate in cãutarea unui loc de muncã. 264 din totalul mentionat au fost elevi ai claselor terminale din cadrul a nouã unitãti de invatãmant. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, au fost selectate in vederea incadrãrii (doar) 84 de persoane. O parte din tinerii care au vizitat standurile firmelor nu s-au arãtat deloc dornici sã isi gãseascã un job. Acestia au spus cã au venit la bursã ori pentru cã au fost trimisi, pentru nu-si pierde indemnizatia de somaj, ori din curiozitate, catã vreme nu au avut nicio clipã dorinta de a se angaja. Cei mai multi au intentia de a pleca in strãinãtate. Persoanele care au dorit sã se angajeze au avut de ales dintr-un numãr de 274 locuri de muncã, puse la dispozitie de 47 de agenti economici. Bursa s-a desfãsurat concomitent in Vaslui (la sediul Centrului Judetean de Resurse pentru Asistentã Educationalã), Barlad (sediul ALOFM) si Husi (Casa Armatei).