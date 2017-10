Testoasele de la Cretesti – Dobrina 1, în expozitie

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Duminicã, la ora 11.30, la Sectia de Stiintele Naturii a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad are loc vernisajul Expozitiei „Testoasele de la Cretesti – Dobrina 1″. Expozitia este o demonstratie a faptului cã cercetãrile paleontologice desfãsurate în cadrul Sectiei de Stiintele Naturii a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, al cãror scop au fost si punerea în evidentã a localitãtilor fosilifere din judetului Vaslui, colectarea si prepararea materialului paleontologic din aceste zãcãminte, îmbogãtesc colectia de paleontologie a sectiei si, totodatã, valorificã stiintific si expozitional patrimoniul cultural acumulat.

Cercetãrile paleontologice de teren au condus la inventarierea unui numãr de 25 de puncte fosilifere in teritoriul judetului nostru. Dintre acestea, punctul fosilifer ‘Cretesti Dobrina 1’ situat in localitatea Satul Nou (comuna Cretesti) se remarcã prin bogãtia si diversitatea taxonomicã a materialului osteologic colectat. Pe baza elementelor osteologice diagnos tice, din acest zãcãmant fosilifer a fost evidentiatã componenta unei asociatii faunistice de vertebrate continentale care a existat, acum 910 milioane de ani, faunã terestrã corezpunzã- toare din punct de vedere cronostratigrafic Sarmatianului superior (Chersonian). Materialul paleontologic studiat documenteazã prezenta urmãtoarelor grupuri mari de vertebrate fosile: amfibienii (broastele), reptilele (serpi, soparle si testoase), pãsãrile (strutul) si mimamiferele (elefanti- proboscidieni, rinoceri, antilope, cai tridactili, suidaeporcii sãlbatici, tigrii, hene etc). În urma sãpãturilor sistematice realizate in acest sit de cãtre echipa de cercetare paleontologicã (dr. Ursachi Laurentiu, prof. univ. dr. Vlad Aurel Codrea, prof. univ. dr. Mihai Branzilã, asist. univ. dr. Bogdan Gabriel Rãtoi etc.) in peroada anilor 20102015 au fost descoperiti si colectati un numãr de 12 indivizi intregi de testoase (Testudo sp.). Un aspect extrem de rar intalnit intr-un sit paleontologic. Dintre acestia, 6 indivizi au fost identificati in situ (in stratul fosilifer) adunati si suprapusi, unul peste celãlat. Din aceastã aglomerare de testoase au fost seprate trei exoschelete, care au fost preparate si conservate in pozitia de acumulare. În urma acestei activitãti de restaurare, s-a obtinut un bun cultural de exceptie. Din informatiile actuale, aceastã piesã este unicat in tara noastrã, insã specialistii citati cred cã nici alte muzee din lume nu detin un astfel de bun cultural din domeniul Stiintelor Naturii. Desigur, expozitia va cuprinde, pe langã acest grup de testoase si alte fosile extrem de importante din situl paleontologic de la ‘Cretesti- Dobrina 1’. Organizatorul activitãtii, muzeograf dr. Laurentiu Ursachi si invitatul vernisajului, asist. univ. dr. Bogdan Gabriel Rãtoi, de la Universitatea ‘Al. I. Cuza’ din Iasi, vã invitã sã participati pentru a afla mai multe lucruri interesante despre paleontologia si geologie judetului Vaslui. De ase meniea, membrii proiectului de voluntariat DEINOTHERRA, consti tuit la initiativa domnului Simon Salcã din Barlad, vã asteapã la sediul muzeului barlãdean din strada Republicii nr. 235, duminicã, 29 octombrie 2017, ora 11.30.