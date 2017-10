Teroristii din Ivãnesti, condamnati!

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Fratii Ionut si Tudorel Plopu, cei care, împreunã cu mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon, terorizau satul Golofta, din comuna Ivãnesti, au fost condamnati la câte 4 ani de închisoare cu executare si vor rãmâne dupã gratii în asteptarea judecãrii eventualului apel. Cei doi au fost arestati, la începutul lunii martie, dupã ce aproape au omorât în bãtaie un consãtean, lovându-l în cap cu rãngi si furci. Ceilalti doi participanti la bãtaie, condamnati la rândul lor la câte 3 ani de închisoare, tot pentru tentativã de omor, vor mai rãmâne o vreme în libertate, sub control judiciar.

Un sat intreg, care numãrã peste 200 de locuitori, a trãit, ani la randul, sub teroare din cauza membrilor familiei Plopu, care fãceau ‘legea’in satul Golofta, comuna Ivãnesti. Foarte agresivi, Nina Plopu si concubinul acesteia, Teofil Filimon, impreunã cu cei doi bãieti a femeii, Ionut si Tudorel Plopu, starneau scandaluri din orice, aplicand corectii fizice tuturor celor care aveau curaj sã se impotriveascã abuzurilor indivizilor, care pãsteau animalele unde le era pofta, ori le terorizau copiii in drum spre scoalã. De multe ori, de fricã, sãtenii nici nu depuneau plangeri la politie cand erau agresati, iar cei care o fãceau erau amenintati de familia Plopu si, uneori, convinsi sã isi retragã reclamatiile. La sfrasitul lunii februarie, unul dintre sãteni, Daniel Mãciucã, a avut curaj sã cearã socotealã familiei Plopu pentru cã siau lãsat iar animalele libere pe terenul lui. Dupã douã zile, cei patru bãtãusi lau asteptat pe Mãciucã pe ulitã, in apropierea casei sale, si i-au aplicat o corectie sorã cu moartea, lovindu-l repetat, in special in zona capului, cu rãngi, bate si furci. Lãsatã intr-o baltã de sange, victima a fost transportatã de urgentã la un spital din Iasi, unde a fost operatã, medicii reusind cu greu sã-i salveze viata. Agresorii au fost retinuti de politisti si, pe 27 februarie, Tribunalul Vaslui a admis cererea procurorilor de arestare preventivã a fratilor Ionut si Tudorel Plopu, cercetati pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor si care si-au asumat faptele comise. În cazul celorlalti agresori, Nina Plopu si Teofil Filimon, judecãtorii au respins cererea de arestare preventivã formulatã de procurori si au dispus cercetarea acestora in libertate, sub control judiciar, desi acuzatiile erau aceleasi. Judecata a durat foarte putin, dat fiind cã cei patru au ales calea procedurii simplificate de recunoastere a vinovãtiei, beneficiind astfel de o reducere aproape de minim a pedepsei. Astfel, dupã doar 3 termene de judecatã, joia trecutã, Tribunalul Vaslui a pronuntat sentinta in acest dosar. Fratii Ionut si Tudorel Plopu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare cu executare, iar mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon au primit la randu-le cate 3 ani de inchisoare, tot cu executare. În plus, cei patru vor trebui sã plãteascã victimei, Daniel Mãciucã, suma de 50.000 lei, drept daune morale, alãturi de alte sume, cãtre stat, reprezentand cheltuieli de judecatã sau prilejuite de transportul si spitalizarea victimei, in total aproape 9.000 lei. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi contestatã in termen de 10 zile de la comunicare. Panã la judecarea eventualei contestatii, cei doi frati vor rãmane in arest preventiv, spre deosebire de mama lor si concubinul acesteia, care vor rãmane in libertate, sub control judiciar.