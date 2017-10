Sunt sau nu constructori pentru finalizarea Centrului Cultural Vaslui?

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Criza severã de pe piata constructiilor pune în pericol licitatia pentru finalizarea Centrului Cultural Vaslui. Intrarea în insolventã a fostului constructor si organizarea unei noi licitatii ridicã un semn mare de întrebare la nivelul Consiliului Judetean Vaslui: se va gãsi un constructor care sã îsi adjudece licitatia si sã termine lucrãrile? Investitia trebuie finalizatã pânã la sfârsitul anului 2018, în joc fiind o sumã tentantã pentru orice constructor, 92 miliarde lei vechi.

Reorganizarea cu succes a licitatiei la proiectul Centrului Cultural Judetean Multifunctional nu este atat de simplã. Intrarea in insolventã a fostului constructor, care a realizat 40% din volumul lucrãrilor de la Casa Armatei, reliefeazã criza acutã cu care se confruntã firmelor de constructii. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, s-a arãtat destul de sceptic in ceea ce priveste forta agentilor economici din sectorul constructiilor. ‘Noi vom organiza licitatia, dar acum, sã vedem dacã vin constructorii sã adjudece lucrarea. Capacitatea firmelor de constructii este destul de slabã. Alti contructori nu vin pentru cã au mult de lucru la proiectele pe PNDL si cele de pe POR si sunt coplesiti’, a spus Dumitru Buzatu. La inceputul acestei sãptãmani, conducerea CJ a avut o vizitã de lucru la obiectivul de investitii, impreunã cu reprezentantii firmei de consultantã, care pregãtesc documentatia pentru noua licitatie. Astfel, impreunã cu specialistul arhitect s-a discutat introducerea in proiect a unor noi indicatori tehnici, cum ar fi construirea unei scene rotative, schimbarea pardoselii etc. ‘Noi am reziliat contractul cu fostul constructor, pentru cã nu mai avea oameni. Avem acum un nou serviciu de consultantã, care va pregãti caietul de sarcini pentru a scoate la licitatie lucrãrile’, a explicat Buzatu.

Finantare de 92 miliarde lei vechi

În situatia in care investitia trebuie finalizatã panã la sfarsitul anului 2018, specialisti din CJ Vaslui doresc ca noua licitatie sã fie finalizatã in aceastã iarnã, pentru ca, din primãvara anului viitor, sã inceapã efectiv lucrãrile. Desi lucrãrile de modernizarea trebuiau finalizate in cursul anului trecut, intrarea in insolventã a constructorului a dat planurile peste cap. Contractul semnat cu Ministerul Dezvoltãrii prevede ca proiectul sã beneficieze de o finantare de la bugetul de stat de 92 miliarde de lei vechi. Panã la aceastã datã, s-a cheltuit o sumã de 40 miliarde de lei vechi, o parte din bani fiind alocati prin PNDL 1, iar o parte din bani reprezintã cofinantarea de 10%, asiguratã de CJ Vaslui. Clãdirea va dispune de spatii corespunzãtoare pentru organizarea de evenimente culturale de anvergurã, spectacole de teatru si concerte muzicale sau festivaluri organizate in scopul conservãrii si promovãrii culturii traditionale in judetul Vaslui. De asemenea, clãdirea va fi utilatã cu mobilier, se va construi o parcare in spate, care sã acopere necesitãtile centrului cultural.