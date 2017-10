Sportul vasluian este pe drumul cel bun

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Procedurile pentru infiintarea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Vaslui sunt aproape de sfarsit. În cadrul sedintei de ieri a Consiliului Local (CL), Edurad Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui, a spus cã va mai fi de stabilit structura internã a clubului si alte detalii tehnice. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a salutat infiintarea clubului sportiv este o veste foarte bunã, dar… vine putin cam tarziu. ‘Nu stiu dacã vom mai putea prinde in bugetul pentru anul viitor sume care sã fie alocate clubului. Ne-am tãrãgãnat cam mult cu procedurile. Si fotbalul vasluian suferã mult si, in acest context, vrem sã stim care este si situatia de la Handbal Club (HC) Vaslui. Întreb secretarul primãriei, pe primar… sau sã ne rãspundã reprezentantul CL in Consiliul de Administratie’, a intrebat Marius Arcãleanu. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a rãspuns cã nu are nicio responsabilitate in ceea ce priveste HC Vaslui, care este o asociatie ce isi desfãsoarã activitatea independent. ‘Nu stiu dacã problemele de la clubul de hanbal sunt grave’, a spus Vasile Pavãl. La randul ei, Luminita Varlan, consilier local PSD si reprezentantul CL in structura de conducere a HC Vaslui, a precizat cã nu sunt probleme deosebite la gruparea sportivã. ‘Antrenorul Sandu Iacob si-a reziliat contractul si merge la altã echipã. Acest lucru este posibil datoritã rezultatelor bune obtinute anul trecut cu clubul vasluian. Obligatiile financiare cãtre jucãtori sunt achitate la zi si mergem pe drumul cel bun’, a spus Luminita Varlan