Split TVA va lãsa firmele fãrã bani în conturi

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Plata defalcatã a TVA va lãsa firmele fãrã resurse financiare. Patronatul local avertizeazã cã agentii economici nu vor mai dispune de propriii bani si vor trebui sã facã cheltuieli în plus pentru administrarea noilor conturi bancare. Fãrã bani si cu o birocratie imensã, multe IMMuri nu vor mai rezista pe piatã si vor falimenta. Desi la nivel judetean impactul split TVA încã nu a fost calculat, la nivel national, analistiii economici estimeazã cã vor dispãrea 100.000 de IMM-uri.

Mediul de afaceri vasluian asteaptã cu infrigurare mãsurile fiscale anuntate de cãtre Guvern. În opinia oamenilor de afaceri, plata defalcatã a TVA (Split TVA) este o mãsurã care va lovi direct in potentialul financiar al firmelor. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a spus cã prin plata defalcatã a TVA Fiscul va lua din contul firmelor a cincea parte din bani. ìSe va lua efectiv din veniturile agentilor economici. Firma nu mai dispune de banii proprii cu care sã isi sustinã afacerea. Ne vom confrunta, de asemenea, si cu o birocratie foarte mare. Trebuie deschise conturi speciale pentru plata TVA, iar firmele vor trebui sã achite bãncilor comisioane pentru administrarea acestor conturi. Agentii economici vor fi pãgubitiî, a explicat Ovidiu Copacinschi. În schimb, dacã un operator economic are de incasat TVA de la stat, acesta trebuie sã facã o serie de diligente pentru a primi banii. Este vorba despre o cerere formulatã de firmã care este adresatã unui vicepresedinte al ANAF, apoi o comisie analizeazã cererea, urmeazã sã fie intocmit un alt material care va fi trimis la presedintele ANAF, si abia apoi se va aproba cererea. ‘Agentii economici trebuie sã se lupte pentru banii lor. Estimãrile fãcute de noi aratã cã, la nivel national, 100.000 de IMM-uri vor dispãrea dupã impunerea plãtii defalcate a TVA. Cui foloseste?! Omori gãina care face ouã, dar de unde mai culegi apoi ouã? Pentru judetul Vaslui nu am fãcut incã o analizã, dar vor fi consecinte negative si la nivel local. Sperãm ca mediul de afaceri sã nu disparã, pentru cã este singurul care creeazã plus valoare si alimenteazã bugetul consolidat al statuluiî, a arãtat Copacinschi.

Mediul rural, ca si mort

Dacã in randul oamenilor de afaceri sunt multe semne de intrebare cu privirea la evolutia economiei pe termen scurt, nici din mediul rural nu sunt semnale mai bune. În anul 1990, in mediul rural erau 4 milioane de gospodãrii la nivel national, iar 12 milioane de persoane aveau un loc de muncã in agriculturã. În prezent, numãrul gospodãriilor a scãzut la aproximativ 1 milion, in timp ce numai 2,4 persoane mai activeazã in sectorul agricol. ìAu dispãrut milioane de locuri de muncã. La fel s-a intamplat si la nivelul judetului Vaslui. Nu existã o strategie nationalã de dezvoltare a mediului rural, care este in disolutie. Tinerii pleacã in strãinãtate, nu sunt stimulati sã rãmanã in sate, care imbãtranesc, sunt sute de case pãrãsite, toate sunt intr-o descompunere continuã… Mediul rural tine de siguranta nationalã, trebui sã il pretuim, sã il stimulãm. Potentialul agricol al Romaniei este cã putem hrãni opt tãri’, a mai spus Ovidiu Copacinschi.