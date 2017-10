Situatia Spitalului Bârlad, asa cum NU vor sã o audã alesii locali

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Starea financiarã tot mai precarã a Spitalului de Urgentã „Elena Beldiman” din Bârlad, care, pentru a nu- si pierde clasificarea, are de pus în practicã un dificil plan de conformare, i-a împins pe responsabilii unitãtii sã cearã din nou ajutorul Consiliului Local (CL). Reprezentantii spitalului vor prelungirea termenelor de punere în aplicare a mãsurilor impuse pentru iesirea din impas. Ca sã îsi sustinã solicitarea, din partea unitãtii sanitare au venit în plenul ultimei sedinte a CL Bârlad medicul chirurg Oleg Tacu, ales de doar câteva luni în Consiliul de Administratie ale spitalului, si medicul Vladislav Afteni, directorul medical al institutiei. În plen a vorbit doar medicul Tacu, iar pentru cã adevãrul doare, lucrurile spuse de acesta i-au deranjat atât de tare pe consilieri, încât unii chiar l-au certat pentru „tupeu”.

Spitalul a primit girul CL Barlad de a-si indeplini mai tarziu unele obiective, pentru a nu fi declasificat. Dar nu oricum, ci in urma unor discutii aprinse, presãrate cu scrasnete de dinti, priviri pe sub sprancene si chiar acuzatii mai mult sau mai putin fondate. ‘Din pãcate, in ultimii ani, spitalul a fost lãsat in paraginã, de izbeliste, iar noi acum efectiv ne confruntãm cu foarte multe probleme (‘Vã contrazic! Nu cred cã este asa, dar bine…’, l-a intrerupt pe medic presedintele de sedintã, pesedistul Vasile Rosca, n.r.). Vã invitãm in spital sã vedeti realitatea. Dacã spuneti cã ati fost, eu nu v-am vãzut… Din 2010 si 2012 tot se fac planuri de conformare, din care efectiv nu s-a realizat nimic. Asta este realitatea!’, si-a inceput expunerea medicul Oleg Tacu. În sustinerea acestuia s-a ridicat imediat si consilierul local independent Bogdan Sarbu. Acesta este si angajat al spitalului, dar, trebuie spus, a fãcut parte si din echipa de conducere a unitãtii, in calitate de director de ingrijiri, exact pe cand au apãrut primele probleme. Deci Sarbu este un foarte bun cunoscãtor al acestora… din ambele posturi! ‘Scãpãm din vedere faptul cã noi, Consiliul Local, suntem direct responsabili de ce se intamplã acolo. Probabil unii ati inteles cã acum medicii cer un rãgaz, cand, de fapt, ei ne oferã nouã acest rãgaz, pentru a ne asigura cã mãcar acest plan nou este pus in aplicare. Eu am votat acest plan, pentru cã inteleg asa: nu la data de 30 iunie 2018 trebuie sã aplicãm mãsura asumatã, ci panã atunci ea trebuie implementatã, pas cu pas. Dacã, de exemplu, o implementãm la 1 ianuarie 2018, este perfect. Atunci, putem prinde in buget si banii necesari spitalului si putem ajuta efectiv. Chiar dacã termenul de finalizare este negociat de domnul primar panã in 2020, noi, in fiecare an, trebuie sã facem cate ceva din acest plan’, a spus Sarbu. În discutii a intervenit si primarul Dumitru Boros, care, mai mult sau mai putin voalat, a arãtat cu degetul spre adevãratul vinovat pentru situatia financiarã dezastruoasã a spitalului: vechile consilii locale! ‘De fapt, dupã cum stiti, planul de conformare este din 2009, insã doar acum a explodat problema spitalului barlãdean, in timpul actualei administratii. De ce? Atat timp cat problema era foarte veche, de ce a fost tinutã sub tãcere? Pentru cã inainte de 2016, si vreau sã se inteleagã foarte bine asta, nu s-au alocat fondurile necesare pentru spital, astfel incat unitatea sã poatã implementa din cerinetele planului. Din fericire, actualul Consiliu Local a alocat fonduri ori de cate ori s-au cerut, fãrã niciun fel de probleme, tocmai pentru a putea sustine acest plan, pe care ni l-am asumat cu totii, prin vot’, a spus primarul Boros. Deranjat de remarcile edilului- sef, fostul primar interimar Marin Bunea, actualmente consilier local PSD, a tinut sã il contrazicã pe Boros, afirmand cã, de fapt, vechile CL-uri au dat si ele bani pentru spital. ‘Da, dar pentru lucruri mãrunte, gen utilitãti si alte facturi, nu pentru finantarea unor obligatii mari din plan, cum ar fi spitalizarea de zi sau reabilitarea unor clãdiri’, a venit imediat lui Boros. La fel de deranjatã, dar de remarcile medicului Tacu, s-a arãtat si viceprimãrita social-democratã Roxana Miron Feraru, care ‘l-a certat’ pe acesta cã ar fi venit in sedinta de plen a CL Barlad pentru ‘a-i trage de urechi pe consilieri’. ‘Eu nu am venit aici sã arunc cu noroi in nimeni, cu atat mai putin sã invinovãtesc pe cineva. Am prezentat doar o stare de fapt, cauzatã de niste probleme ale unitãtii care au fost pasate dintr-un an in altul si care, in final, au dus la situatia gravã in care se aflã in prezent spitalul. Nu cred cã cineva dintre noi isi doreste ca unitatea sã fie declasificatã si sã ne trezim cã ajungem la spital cu vreo problemã, dar nu putem fi ajutati. Asta e! Eu doar v-am fãcut o informare’, a mai spus medicul. Pentru cã, la un moment dat, sa pus intrebarea de ce nu se cautã si alte surse de finantare pentru a se ajuta spitalul la indeplinirea obligatiilor din planul cadru de conformare, primarul Boros a incheiat discutiile cu o altã notã informativã, la fel de neplãcutã pentru unii: ‘Dacã aceastã sedintã va fi vãzutã de cãtre barlãdeni, sunt sigur cã un lucru oamenii nu-l vor intelege. O sã spunã cã toti consilierii, acolo, in sedintã, s-au zbãtut, au vorbit despre bani, despre solutii… ‘Dar de la Guvern ati cerut bani?’, o sã fim intrebati. Si este bine sã se stie cã Executivul barlãdean a depus proiecte la PNDL, atat pentru reabilitarea clãdirii TBC, cat si pentru reabilitarea corpurilor din Spitalul ‘Elena Beldiman’, dar si pentru dispensarul medical. Si nu am primit niciun leu! Si spun asta ca sã se audã bine! Cã mai sunt publicatii in Barlad care ne dau sfaturi, de genul ‘Faceti asa, nu faceti asa…!’. Deci noi am depus proiecte, dar nu am primit niciun leu!’.