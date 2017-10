Si cutremurele s-au birocratizat!

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

Lupta autoritãtilor privind reducerea riscului seismic a ajuns sã se limiteze doar la planuri pe hârtie. Consolidãri nu se fac iar blocurile cu bulinã rosie nu pot fi reabilitate cu fonduri europene. În aceastã situatia, singurele care „miscã” sunt hârtiile. În fiecare an, sunt actualizate datele din planul de reactie rapidã în caz de cutremur. În situatia unui seism puternic, expertii independeti vor constata, evident, dupã cutremur, dacã anumite imobile mai sunt (sau nu) utilizabile.

Actiunile intreprinse de cãtre autoritãti pe frontul anti-cutremur sunt anemice. Nici in anul 2017 la nivelul judetului Vaslui nu s-a consolidat niciun bloc marcat cu bulinã rosie. Atat timp cat proprietarii trebuie sã suporte grosul finantãrii unei interventii de consolidare a clãdirii, sansele ca lucrãrile de reabilitare sã demareze sunt nule. O variantã ar fi apelarea la fondurile europene, dar acest lucru se va putea intampla numai dupã ce autoritãtile nationale vor negocia cu Comisia Europeanã un astfel de ajutor financiar. ‘Cat timp sustinerea lucrãrile de consolidare va cãdea in capul proprietarilor, nu se vor realiza consolidãri de apartamente. Blocurile construite din prefabricate sunt cele mai rezistente. Municipiul Vasluiul are blocuri robuste, iar clãdirile care s-au construit dupã anul 1989 se fac mult mai bineî, sustin reprezentantii Inspectoratului Judetean de Constructii Vaslui. Singura noutate notabilã in ceea ce priveste prevenirea unor dezastre este actualizarea planului de reactie rapidã in caz de cutremur. Planul cuprinde o serie de actiuni rapide in eventualitatea producerii unui seism. În cazul unui cutremur de mare intensitate, specialistii atestati se organizeazã in echipe si se deplaseazã in teren pentru a verifica fondul locuit. În urma expertizelor la fata locului, specialistii constatã dacã anumite imobile mai sunt utilizabile, in vederea evitãrii, pe viitor, a pierderilor de vieti omenesti. Cei cativa zeci de experti independeti sunt obligati prin lege sã participe la expertizarea locuintelor din zona in care s-a produs un cutremur de magnitudine ridicatã.

Zero consolidari!

În ultimii 27 de ani, au fost demarate lucrãri de consolidare doar la trei blocuri din Negresti (blocurile nr. 3, nr. 8 si nr. 9). Rezultatul actiunii a fost o nouã expertizã la blocul 9 si trecerea acestuia de la gradul I de risc seismic la clasa de risc seismic III. La celelalte douã imobile, lucrãrile de consolidare au fost sistate. Acesta este, printre altele, rezultatul unei legislatii prin care Guvernul acordã resurse financiare doar pentru operatiunea de expertizare, costul propriu-zis al lucrãrilor de consolidare fiind lãsat in seama proprietarilor. Cum peste 60% din persoanele care locuiesc in blocurile de locuinte incadrate in clasa I de risc seismic sunt pensionari, acestia nu au resursele financiare pentru a achita 400 euro/metrul pãtrat pentru lucrãri de consolidare, adicã 20.000 de euro la un apartament de 50 mp.

Bârladul are cele mai multe blocuri cu bulina

În judetul Vaslui sunt 15 blocuri de locuinte incadrate in clasa I de risc seismic. Toate clãdirile marcate cu buline rosii sunt din municipiul Barlad, in urmãtoarele zone: bloc V3, strada Epureanu nr. 50, bloc 11, strada Republicii nr. 277, bloc 13, strada Republicii nr. 277, bloc V10, strada Epureanu nr. 35, bloc C1, strada Republicii nr. 237, bloc V1, strada Republicii nr. 279, bloc V2, strada Republicii, nr. 281, bloc 10, strada Republicii, nr. 296, bloc 11, strada Republicii nr. 296, bloc 4, strada Epureanu nr. 9, bloc 5, strada Epureanu nr. 1012, bloc Victoriei nr. 9, bloc D4, strada Epureanu nr. 40, bloc C1, strada Epureanu nr. 42, bloc A3, strada Cetinei nr. 3. La finalul operatiunii de expertizare, specialistii au identificat in municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, 106 blocuri pe care le-au incadrat in diferite clase de risc seismic. Potrivit datelor oficiale, in municipiul Barlad sunt 52 de blocuri afectate, din care 15 blocuri sunt incluse in clasa I de risc seismic. in municipiul Vaslui sunt 40 de blocuri incadrate in clasele II, III de risc seismic, iar in municipiul Husi, 5 blocuri, incadrate in clasele II si III de risc.