Se umple beciul de tâlhari!

Trei persoane au fost retinute de politisti pentru comiterea de infractiuni de furt si tâlhãrie. O persoanã este deja arestatã preventiv, iar celelalte douã au fost prezentate, ieri, în fata organelor judiciare, cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.

La sfarsitul lunii septembrie, politistii Sectiei 2 de Politie Ruralã Vaslui au fost sesizati despre comiterea unei infractiuni de talhãrie, victimã fiind un bãrbat din satul Fastaci, comuna Cozmesti. Urmare a demarãrii cercetãrilor, politistii au stabilit faptul cã trei tineri, in varstã de 20, 21, respectiv 24 de ani, din comuna Cozmesti, au pãtruns fãrã drept in curtea locuintei victimei, au lovit-o si i-au sustras suma de 250 de lei. Politistii au probat activitatea infractionalã a celor trei tineri, iar pe 8 octombrie, tanãrul de 24 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Ulterior, pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivã, pentru sãvarsirea infractiunii de talhãrie. Miercuri, politistii Sectiei 2 de Politie Ruralã Vaslui l-au retinut pe tanãrul de 21 de ani bãnuit de comiterea faptei, joi, acesta fiind prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui, cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. Politistii continuã activitãtile de investigatii pentru depistarea tanãrului de 20 de ani, care in prezent se sustrage cercetãrilor. De asemenea, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Negresti au retinut un bãrbat de 30 de ani, din orasul Negresti, bãnuit de comiterea infractiunii de furt. În seara de 18 octombrie, acesta a pãtruns fãrã drept in locuinta unui bãrbat din orasul Negresti si i-a sustras o sobã metalicã si o bicicletã. Bãrbatul a fost retinut 24 de ore, ieri, fiind prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.