Se schimbã normativele privind materialele de constructii

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

Hotãrârea de Guvern 668/2017, privind comercializarea produselor pentru constructii, publicatã în Monitorul Oficial din 20 septembrie, va schimba regimul de certificare a acestor materiale. Normativul va intra în vigoare pe 18 noiembrie, semnaleazã specialistii din domeniu.

‘HG 688/2017 intrã in vigoare la 18 noiembrie 2017 (la 60 de zile de la data publicãrii in Monitorul Oficial), datã la care HG 622/2004 isi inceteazã aplicabilitatea’, se aratã intr-un document al Asociatiei Producãtorilor de Materiale de Constructii din Romania (APMCR). Fatã de prevederile anterioare, HG 668/2017 cuprinde – potrivit APMCR – urmãtoarele principale noutãti: – Pentru un produs care face obiectul unui standard sau document de standardizare nearmonizat se utilizeazã schema de certificare echivalentã sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei prevãzut de Decizia Comisiei Europene referitoare la evaluarea si verificarea performantei produsului in cauzã; – Dacã pentru produsul in cauzã nu a fost emisã o Decizie a Comisiei Europene, se va utiliza schema de certificare echivalentã sistemului 4 de evaluare si verificare a constantei performantei, adicã evaluarea si verificarea efectuatã de cãtre fabricant – art. 10 alin. (2) si (3); – Produsele evaluate si verificate potrivit unui agrement tehnic in constructii se pun la dispozitie pe piatã insotite de declaratia de conformitate cu agrementul tehnic respectiv – art. 14 alin. (1); – Declaratia de conformitate cu un standard sau document de standardizare nearmonizat sau agrement tehnic in constructii se redacteazã conform prevederilor seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 si cuprinde, in plus, performantele determinate si verificate potrivit referentialului aplicat -art. 12 alin. (1) si (2); art. 15 alin. (1) si (2); – Declaratiile de performantã sau de conformitate aferente produselor care contin substante mentionate ca periculoase in Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie insotite de fisele cu date de securitate intocmite de fabricant – art. 8 alin. (3); art. 12 alin. (4); art. 15 alin. (4); – Dovada detinerii in mod legal, de cãtre emitentul declaratiei de performantã/conformitate, a specificatiei tehnice de referintã mentionatã in declaratia in cauzã – art. 8 alin. (2). Unul dintre distribuitorii semnificativi de materiale pentru constructii, Cosmin Rãileanu (administratorul portalului www.vindemieftin.ro), considerã benefice aceste schimbãri legislative, dar atrage atentia cã ele mai trebuie sã fie si aplicate. ‘În ultimii ani, piata constructiilor din Romania a fost sever afectatã de criza economicã globalã, care a reprezentat o adevãratã provocare pentru producãtorii de materiale de constructii. Piata materialelor de constructii, care reprezintã aproximativ o treime din industria constructiilor, a avut de suferit pe parcursul anilor de crizã’, a declarat Cosmin Rãileanu, pentru Mediafax. Potrivit retailerului, din anul 2013 s-a observat o usoarã revenire a pietei, datoritã numãrului mare de romani care au inceput sã isi construiascã locuinte in afara oraselor mari, fapt care a dus implicit la cresterea numãrului de solicitãri pentru materiale si servicii in constructii, in special pe perioada verii. Mai mult, ‘romanii plecati in strãinãtate s-au intors in tarã cu scopul de a construi case in care sã poatã reveni cu plãcere in vacante, acesta reprezentand un elan evident pentru piata de constructii’. ‘Asteptãrile pietei sunt ca orice produs vandut sã fie insotit de certificate de conformitate, de incercare, numãr de identificare a lotului din care face parte si multe alte cerinte imperios necesare pentru a impiedica inducerea in eroare a clientului/beneficiarului si, nu in ultimul rand, pentru calitatea constructiei. Practicile neortodoxe la care recurg unii producãtori/distribuitori sunt generate de lipsa materiei prime in cantitãti suficiente pentru satisfacerea cererilor in timp util; unii recurg la achizitii de la diferiti furnizori nevalidati, ale cãror garantii sunt indoielnice’, relateazã specialistul. ‘Cu pasi repezi ne apropiem de anul 2020; ar trebui sã fim bine informati cu privire la ce cumpãrãm. Problema este cu atat mai gravã, cu cat clientul neinformat riscã sã-si construiascã o locuintã sau chiar un centru de afaceri in neconformitate cu normativele (in vigoare sau in prooiect), punandu-si in pericol chiar familia si pe cei din jur. Acest proiect de lege este binevenit, dar numai dacã si normele de aplicare vor fi implementate cu succes. Nerespectarea prevederilor ar trebui sã atragã sanctiuni severe pentru a nu genera un precedent’, aratã Cosmin Rãileanu. Un ajutor suplimentar ar fi eficient – in opinia retailerului – dacã toleranta materialelor ar fi de maximum +/-1%, si nu de 5%, cat este acum la unele produse. ‘Noi vindem si ne confruntãm cu aceste situatii zilnic, cand clientii ne cer un produs (sã zicem plasã sudatã de fi (n.n.- diametru) 8 mm; in depozite este disponibilã gata eco de 7,5 mm, dar la raft este prezentatã fi 8mm (numit eco) si sunt multe alte situatii de acest gen, iar clientul plãteste un pret mare pentru un produs inferior’, semnaleazã retailerul. ‘Salutãm initiativa autoritãtilor de a reglementa piata materialelor de constructii, mai ales in aceastã perioadã de explozie a vanzãrilor si, implicit, a preturilor. Sfãtuim clientii sã fie atenti la detalii si la caracteristicile produsului ce urmeazã a fi achizitionat. Detaliile fac diferenta de pret, dar mai ales de rezistentã in timp. Fiecare ofertã de produs ar trebui sã prezinte caracteristici clare, iar la livrare lotul de productie sã fie trecut in actele de provenientã a mãrfii, in asa fel incat sã poatã fi identificat cu usurintã’, atentioneazã Cosmin Rãileanu. Pe piata romaneascã existã o gamã largã de magazine specializate pe materiale de constructii, diferentierea dintre acestea bazandu-se pe elementele inovative aduse de fiecare magazin si pe calitatea produselor puse la vanzare, dar mai ales in functie de preturi si oferte. ‘Pe fondul cresterii semnificative a cererii produselor destinate constructiilor (civile sau industriale), numerosi producãtori au dezvoltat o gamã paralelã de produse pentru constructii ale cãror caracteristici nu sunt in conformitate permanentã cu standardele. Factorii determinanti pot fi pusi in sarcina monopolului diferitelor depozite locale sau al unor hipermarketuri de profil, care – prin conditiile impuse – ‘forteazã producãtorul sã aplice diminuãri privind calitatea produselor’, mai aratã specialistul. În acest context, ‘clientul/beneficiarul, nedetinand informatii intrinseci privind politicile productiei materialelor de constructii, este derutat; practic, nu stie ce cumpãrã’. Dirijat fiind de lista produselor stipulate in proiect, cu carateristici clare, ‘totusi in momentul achizitiei influenta preturilor, ca si a reclamelor, il indreaptã cãtre produse cu abateri calitative consistente, neprevãzute in declaratiile de conformitate (…) În acest context se discutã noul normativ de urgentã cu privire la producerea si comercializarea materialelor de constructii’, conchide specialistul.