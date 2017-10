Sansa ta sã devii politist!

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

În perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascãr” Câmpina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouã promotie de elevi. Durata studiilor de aceastã datã este de 1 an.

Pentru o carierã in Politie, poti candida pe 1.300 de locuri (din care 16 locuri speciale pentru rromi si 10 pentru minoritãti) la scoala din Campina si 300 de locuri (din care 6 sunt locuri speciale pentru rromi si 3 pentru minoritãti), la scoala din Cluj- Napoca. Panã pe 5 decembrie, toti cei interesati se pot prezenta la sediul inspectoratelor de politie judetene sau la Politia Capitalei, in functie de resedinta sau domiciliul fiecãruia. Poti gãsi toate conditiile pe care trebuie sã le indeplinesti si actele care sunt necesare la inscriere la adresa: https://www.politiaromana.ro /ro/cariera/admitere-2018. Probele pe care le vei sustine, tematica si bibliografia vor fi afisate in cel mai scurt timp, atat pe site, cat si pe pagina de facebook a Politiei Romane. Ultima sesiune de admitere la scolile de agenti de politie a avut loc in luna septembrie a acestui an. Probele de concurs au fost: proba medicalã, proba fizicã si testul scris (gramaticã limba romanã si limba strãinã). Candidatii cu domiciliul/resedinta in judetul Vaslui, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, pentru a completa si depune cererile de inscriere, panã la data de 05.12.2017. Fisele medicale finalizate de cãtre Centrul Medical Vaslui al M.A.I. impreunã cu dosarele de inscriere la concursul de admitere in institutiile de invãtãmant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, vor fi primite de Serviciul Resurse Umane in volum complet, panã la data de 22.12.2017. Evaluarea psihologicã a candidatilor se realizeazã la I.P.J. Vaslui de cãtre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Pe site-ul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, https://vs.politiaromana.ro, in sectiune Carierã, se aflã postate informatiile necesare cu privire la inscrierea la concursul de admitere. Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr. 1, Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 9.00 – 15.00, unde candidatii se vor prezenta cu actul de identitate. Relatii suplimentare pot fi obtinute de la Serviciul Resurse Umane, telefoane 0235/303.131, 0235/303.133.