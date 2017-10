„Sanctiunea de o sutã”, brevetatã de jandarmi, week-end-ul trecut

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

În intervalul 68 octombrie, lucrãtorii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui au aplicat un numãr de 18 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.800 lei, in special la Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice si la Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitãti de productie, comert sau prestãri de servicii ilicite. Putine ‘sanctiuni de o sutã’, avand in vedere cã, in intervalul mentionat, jandarmii din cadrul IJJ Vaslui au asigurat ordinea publicã atat in Piata Agroalimentarã ‘Sf. Ilie’, din municipiul Barlad, unde au avut a loc o serie de activitãti culturalartistice si traditionale prilejuite de a XIV-a editie a ‘Sãrbãtorii Toamnei’, cat si in Piata Tricolorului din municipiul Husi, unde au avut loc evenimentele dedicate ‘Zilelor Husilor’. Pe timpul executãrii misiunilor, efectivele de jandarmi au cooperat cu IPJ Vaslui, Politia Localã si SAJ Vaslui.