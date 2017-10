Sã ne aducem tinerii acasã!

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Consiliile judetene din Moldova vor implementa, în urmãtorii 3 ani, un program prin care încearcã încurajarea antreprenoriatului în rândul românilor stabiliti în strãinãtate. Prin proiectul implementat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã EURONEST, 250 de persoane, câte minim 20 doritori din cele 6 judete partenere, pot accesa câte 40.000 de euro pentru înfiintarea de firme cu profil non-agricol în mediul urban. În afara conditiei de a face dovada domiciliului sau rezidentei în strãinãtate în ultimile 12 luni, pentru a fi inclusi în program, acestia trebuie sã demonstreze experientã antreprenorialã, fie chiar si doar prin cunostiinte teoretice de specialitate.

Vasluienii stabiliti in strãinãtate cu talent in afaceri pot accesa fonduri special puse la dispozitie pentru infiintarea de firme pot face acest lucru acasã, in judetul din care provin. Este vorba de un proiect, ‘ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitãtile de origine prin sustinerea antreprenoriatului’, accesat de ADI EURONEST, asociatie din care face parte si CJ Vaslui, alãturi de cele din Bacãu, Iasi, Suceava, Neamt si Botosani. Contractul, cu finantare europeanã in valoare de 8.417.475,52 lei, a fost semnat la jumãtatea lunii trecute si se va derula pe parcurisul a 36 de luni, timp in care va sustinutã infiintarea a 30 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbanã din Regiunea Nord-Est de cãtre persoane aflate in Diaspora. Practic, persoane care au resedinta in aceastã zonã care intentioneazã sã initieze o afacere in mediul urban si fac dovada domiciliului sau rezidentei in strãinãtate in ultimele 12 luni panã la momentul inscrierii in grupul tintã pot accesa panã la 40.000 de euro in acest scop. În primã fazã, vor fi selectate 250 de persoane, cate minim 20 de persoane din fiecare judet, care, dupã ce vor urma cursuri de educatie anteprenorialã, vor participa la o selectie a planurilor de afaceri in vederea acordãrii finantãrii. În total, vor fi aprobate 30 de astfel de planuri de afaceri, persoanele respective, cate minim 2 solicitanti din fiecare judet, urmand a fi sprijinite pentru infiintarea de firme in mediul urban. Pentru a face parte din grupul tintã, persoanele interesate trebuie ca, pe langã conditia obligatorie de a face dovada domiciliului sau rezidentei in strãinãtate in ultimele 12 luni panã la momentul inscrierii, trebuie sã demonstreze si calitãti de antreprenor. Pot face acest lucru fie prin documente de infiintare a unei societãti comerciale in strãinãtate sau care sã ateste experienta specificã in domeniul in care doreste sã initieze o afacere prin intermediul programului, dar si prin acte care sã demonstreze cã au lucrat in domeniu sau au absolvit studii de specialitate in acest sens. Calendarul derulãrii acestui proiect este strict, astfel cã, dupã informarea si selectia persoanelor din grupul tintã, panã in ianuarie 2018, va urma, in februarie – iunie 2018, derularea cursurilor de formare antreprenorialã pentru persoanele selectate in program. În perioada martie – august 2018, va fi organizat concursul de selectie a planurilor de afaceri, urmand ca, intre septembrie 2018 si august 2020 sã se treacã la infiintarea, finantarea si dezvoltarea firmelor nou create. Persoanele interesate vor trebui sã urmãreascã siteul CJ Vaslui (cjvaslui.eu), pentru a afla detalii cu privire la acest proiect si despre intalnirile cu cetãtenii si organizatiile care au activitãti dedicate romanilor din Diaspora ce vor fi organizate incepand de luna viitoare.