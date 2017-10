Romii traficanti de droguri din Bârlad vor în libertate

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

Condamnati la ani grei de puscãrie pentru cã, aproape 10 ani, au umplut Bârladul cu produse etnobotanice vândute fãrã drept, membrii clanului Manea încearcã acum sã scape, bombardând instantele de judecatã cu cereri de contestatie la executarea sentintei. Clanul Manea acaparase piata de etnobotanice interzise din Bârlad, în activitãti fiind angrenati toti cei 12 copii, unii dintre ei vânzând droguri chiar si la scoalã! Pânã acum, nici una dintre cereri nu si-a aflat deznodãmântul, însã este greu de crezut cã, la faptele de care sunt acuzati, romii traficanti au vreo sansã sã fie eliberati mai devreme.

Încã din anii 2007, cand etnobotanicele au ajuns ‘la modã’, o familie de romi din Barlad a vãzut o oportunitate de a face bani si, astfel, Viorel Manea, in varstã de 63 de ani, si sotia sa, Cristina Silion, in varstã de 43 de ani, au format o adevãratã retea de traficanti de droguri, in care si-au inclus toti cei 12 copii ai lor, dintre care doar 3 erau majori. Sarcinile erau foarte bine impãrtite: mama, Cristina Silion, se ocupa cu procurarea etnobotanicelor, tatã, Viorel Manea, cu portionarea drogurilor, iar cei 12 copii, cu distributia si vanzarea, inclusiv in scolile in care invãtau. Bãnuind cã ar putea fi urmãriti de politisti, traficantii nu tineau in casã ori asupra lor cantitãti mari de droguri, iar banii ii ascundeau in peretele casei. Activitatea clanului Manea a fost stopatã chiar de Ziua Copilului, in 2016, in urma interventiei si perchezitiilor fãcute de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui impreunã cu ofiteri de politie judiciarã din cadrul Serviciului Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui. Sase dintre membrii clanului, pãrintii si copiii majori, au fost trimisi in judecatã pentru comiterea infractiunilor de de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fãrã a detine autorizatie, in formã continuatã, si constituire a unui grup infractional organizat. La inceputul acestui an, romii traficanti de etnobotanice siau primit sentinta, care totalizeazã peste 22 de ani de inchisoare, pãrintii, Viorel Manea si Cristina Silion, fiind condamnati la cate 5 ani de inchisoare si decãzuti din drepturile pãrintesti sau de a fi tutore sau curator pe o perioadã de 2 ani. Andrei Ionut Manea (27 ani) a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, Elena Ana Maria Manea (23 ani), la 4 ani si 6 luni inchisoare, iar Ioana Irina Manea (22 ani), la 3 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare, pedeapsã care include o altã condamnare, de 6 luni de inchisoare, primitã in 2014, a cãrei suspendare a fost revocatã acum de judecãtori. Sentinta a rãmas definitivã, prin decizia Curtii de Apel Iasi, luatã in luna iunie, si, imediat, au inceput sã curgã cererile de contestatie la executare, formulate separat de fiecare din membrii clanului de traficanti de etnobotanice. ßBalul’ l-a deschis matroana Cristina Silion, a cãrei primã cerere de acest tip a retras-o de pe rolul Curtii de Apel Iasi doar pentru a o redepune la Tribunalul Vaslui. I-a urmat fiul, Andrei Ionut, a cãrui cerere de contestatie la executare a fost deja respinsã, insã doar pe motiv cã a adresat-o instantei gresite, care nu are competentã de solutionare in acest caz. Cererea tatãlui, Viorel Manea, va fi judecatã pe 25 octombrie, in aceeasi zi in care instanta ar trebui sã se pronunte cu privire la cererile Cristinei Silion si a fiicei acesteia, Ioana Irina Manea.