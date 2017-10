Romantã a compozitorul Marcel Iorga, premiatã la Festivalului de Romante «Crizantema de aur»

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Romanta „Acest Buchet de crizanteme”, muzicã si orchestratie Marcel Iorga, versuri Carmen Aldea Vlad, ãn interpretarea sensibilã a Doinei Morosanu, a primit unul din cele sase premii ale Festivalului de Romane „Crizantema de aur”, desfãsurat recent la Târgoviste.

Timp de trei zile, intre 19 si 21 octombrie, Targoviste, fosta capitalã a Tãrii Romanesti, a fost si capitala romantei, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO desfãsurandu-se a 50-a editie a Festivalului de Romante ‘Crizantema de aur’. De 50 de ani, fãrã intrerupere, evenimentul adunã la Targoviste sute de interpreti de romante, compozitori si artisti de renume in domeniul muzicii lirice. Mai emotionati ca niciodatã, concurentii au interpretat unele dintre cele mai frumoase romante de suflet ale poporului roman. În premierã in Romania, cu aceastã ocazie a avut loc si inaugurarea Muzeului Romantei, eveniment dublat de lansãri de carte, omagieri ale unor personalitãti ale lumii artistice si muzicale, lansãri de CD-uri etc. Au sustinut recitaluri mari artisti, printre care Daniela Vlãdescu, Matilda Pascal Cojocãrita si Florin Georgescu. Într-un decor desprins parcã din povesti, pe un fundal rosu regal, presãrat cu crizanteme, pe scena Teatrului ‘Bulandra’ s-au desfãsurat concursurile de interpretare si cel de creatie – sectiune la care au participat 12 compozitori, nume consacrate ale genului, printre care Dumitru Lupu, Constantin Bardan, Ionel Bratu Voicescu, Marcel Morãrescu, Mircea Ciugudean, Mircea Andreescu si Nicolae Caragia. Acompaniatul a fost asigurat de orchestra ‘Romanta’, dirijor Lucian Vlãdescu. ‘Spre marea mea bucurie, romanta ‘Acest buchet de crizanteme’, cãreia ii semnez si muzica, si orchestratia, pe un text de Carmen Aldea Vlad, in interpretarea Doinei Morosanu, care a impresionat publicul prin vocea ei caldã si expresivã, dar si prin gesturile firesti si credibile, a intrat si in atentia juriului. Romanta mea a fost foarte bine primitã de public, aplaudatã indelung la scenã deschisã si, in final, a obtinul unul din cele sase premii prevãzute in regulamentul festivalului. Tin sã multumesc pe aceastã cale doamnei Alina Mavrodin Vasiliu, pentru excelenta organizare a acestui eveniment de amploare, si, de asemenea, Primãriei municipiului Vaslui, domnului primar Vasile Pavãl si doamnei Ramona Ailioaei, care, prin sprijinul acordat, au fãcut posibilã participarea noastrã la Targoviste’, a declarat compozitorul Marcel Iorga.