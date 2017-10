Robor se îndreaptã spre pragul de 2%

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeazã costul creditelor in lei cu dobanda variabilã, a crescut joi la 1,82%, de la 1,78%, cat a fost cotat miercuri, conform BNR. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 1,94%, de la 1,92%, cat a fost cotat pe 11 octombrie. Mai mult, indicele ROBOR la nouã luni, care reprezintã rata dobanzii plãtitã la creditele in lei atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci comerciale pentru o perioadã de nouã luni, a crescut la 2,00%, de la 1,94%, valoarea inregistratã miercuri. La inceputul lunii septembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 0,92%, iar la inceputul acestui an la 0,87%. ROBOR reprezintã rata medie a dobanzii la care bãncile romanesti se imprumutã intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmeticã a cotatiilor practicate de zece bãnci selectate de Banca Nationalã.