Republica Moldova, izvor nesecat de documente false românesti

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

În cele zece luni scurse din acest an, politistii de frontierã din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi au descoperit la controlul de frontierã 59 de cãrti de identitate cu însemnele autoritãtilor românesti care, în urma cercetãrilor, s-au dovedit a fi false. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în luna octombrie, când politistii de frontierã au descoperit aproximativ 30 astfel de documente.

Cazurile au fost inregistrate in punctele de trecere a frontierei Albita si Sculeni, in baza unor analize de risc pe linia migratiei ilegale, prin fraudã documentarã. fãrã exceptie, cãrtile de identitate romanesti false urmau sã fie folosite de cãtre cetãtenii moldoveni care le aveau in posesie pentru a le facilita gãsirea unui loc de muncã in tãri din Uniunea Europeanã. Dar nu numai cetãtenii moldoveni au prinsi cu documente false de identitate asupra lor, ci si cetãteni romani, varsta acestora fiind cuprinsã intre 19 si 52 de ani. Aproape fãrã exceptie, persoanele depistate la controlul de frontierã cu documente false au declarat cã le-au achizitionat de pe teritoriul Republicii Moldova, cel mai adesea din Chisinãu, de la persoane pe care nu le cunosc. Doar sumele plãtite pentru a compãra documentele diferã, acestea fiind cuprinse intre 50 si 500 euro. Pentru a nu fi depistate la controlul de frontierã, persoanele in cauzã se legitimau cu documentele personale, valabile, iar cele false erau ascunse in borsete, portofele, in buzunarele hainelor cu care erau imbrãcate, dar si lipite pe corp, in incãltãminte, in husa unui telefon mobil si a unei tablete prinsã in plafon si folositã pentru a viziona filme pe timpul cãlãtoriei. Tuturor persoanelor depistate, politistii de frontierã le-au intocmit acte premergãtoare pentru sãvarsirea infractiunilor comise: fals material in inscrisuri oficiale sau complicitate la sãvarsirea acestei infractiuni etc. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi va continua sã intreprindã mãsuri ferme, in zona de competentã, in vederea depistãrii persoanelor ce uziteazã de documente false de cãlãtorie si luãrii mãsurilor legale ce se impun impotriva acestora.