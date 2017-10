Reiser SA Bârlad si-a prezentat raportul

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Dupã zicala „Dacã a fãcut, de ce a fãcut, iar dacã nu a fãcut, de ce nu a fãcut?”. Aceasta a fost „sita” prin care au trecut angajatii Reiser SA Bârlad, societate la care Consiliul Local Bârlad este actionar majoritar, în ultimele patru luni de zile de când are o nouã conducere si mai ales de când are la dispozitie cel mai mare buget din ultimii trei ani.

Raportul de activitate al societãtii a fost fãcut public, vineri, 27 octombrie, in cadrul unei conferinte de presã convocatã de Adriana Ursu, cea care ocupã functia de director de numai patru luni, respectiv de pe data de 29 iulie. Pe langã datele contabile prezentate in amãnunt, Adriana Ursu a vorbit pe larg si despre tot ce mai are in plan sã facã cu bugetul de peste 7 milioane de lei pus la dispozitie de CL, in baza planului de lucrãri aprobat pentru anul in curs. ßPanã la acest moment am realizat peste 80% din lucrãrile cuprinse si aprobate in planul avizat de CL si, in functie de starea vremii, se va lucra in continuare. Dupã cum fiecare barlãdean in parte a putut vedea, s-a intervenit peste tot pe unde au fost probleme si chiar am rãspuns pozitiv la orice solicitare nouã care ne-a fost transmisã, lucru care nu poate decat sã ne bucure. Deci, incurajãm populatia sã ne semnaleze si de acum inainte orice problemã pe care o intampinã in legãturã cu starea drumurilor din localitate, intrucat, trebuie sã recunoastem, nu le putem sti pe toate. Nu putem fi prezenti chiar zilnic pe absolut toate strãzile orasului si pe orice alee dintre blocuri. Însã, un lucru vrem sã se stie foarte bine: Reiser nu a actionat niciodatã de capul ei, pentru cã este si ilegal. Asadar, nicio lucrare nu s-a fãcut niciodatã, in ultimele patru luni, fãrã a exista in prealabil anumite solicitãri in scris de la asociatii de proprietari sau de la responsabilii din primãrie sau mai ales fãrã a fi cuprinsã in planul anual de lucrãri. Am primit tot felul de remarci in acest sens, si este bine sã facem precizãrile de rigoare’, a spus directorul Reiser SA. Totodatã, conducerea societãtii a mai anuntat cã, in afarã de bugetul primit de la administratia localã, a mai reusit ca in acest an sã isi suplimenteze veniturile (cu circa 800.000 lei) si dintr-o serie de contracte cu terti, respectiv prin efectuarea unor lucrãri castigate ca urmare a participãrii la mai multe licitatii publice. Asa se face cã, tot de vineri, 27 octombrie, Reiser s-a mutat in casã nouã, respectiv intr-un sediu modern si adecvat pentru numãrul de angajati ai societãtii. Deocamdatã, a mai spus directorul societãtii, in acest sediu – care este situat pe Bulevardul Republicii nr. 1, la parterul blocului P10 – se stã cu chirie, dar se are in vedere cumpãrarea lui. Tot la capitolul achizitii, cei de la Reiser mai au in plan si dotarea societãtii cu mai multe utilaje performante, printre care inclusiv o nouã statie de asfalt, cu o capaciatate de 100 de tone pe orã, peste a putea fi inlocuitã cea veche, care, desi este modernizatã, nu poate produce decat 10 tone de asfalt pe orã. ‘Problemele orasului sunt multe si sunt cauzate in special de infrastructura foarte veche, de rezistenta ei care nu mai face fatã la un flux tot mai crescut de trafic, in special greu. Si eu sunt de pãrere am avea mare noroc, toti, cu o sosea de centurã’, a declarat, in incheiere, Viorel Bordeianu, directorul tehnci al societãtii, prezent si el la conferinta de presã.