Referendumul pentru revizuirea Constitutiei si implicatiile sale în domeniul educatiei

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Mai mult sau mai putin constienti, cu totii am devenit parte a unui experiment social inceput de prin anii 1970 si ale cãrui roade, incepand de prin anii 2000, au inceput sã devinã tot mai evidente. Putini dintre noi si-au pus intrebarea de ce, de pildã, aproape cã a dispãrut din limbajul cotidian sintagmele sex feminin sau sex masculin si si-au fãcut loc altele noi, gen feminin si gen masculin. Schimbarea nu s-a produs, asa cum unii ar fi inclinati sã creadã, datoritã vreunei evolutii in educatie a romanilor, combinatã cu un soi de pudoare nationalã, ci in urma unui proces mai complex, derulat in intreaga lume, care are ca obiectiv final inlocuirea societãtii traditionale cu alta nouã, croitã dupã tiparele unei noi ideologii. Ideologia identitãtii de gen a inceput deja sã-si punã vizibil amprenta asupra lumii in care trãim. Avand la bazã teoria genului, ideologia amintitã este, la fel ca si ideologia comunistã, un construct artificial, imaginar, in care societãtile sunt fortate sã se incadreze. Teoria genului este un curent de gandire ce explicã faptul cã sexul ßsociologic’ al fiecãrui individ este rezultatul unei alegeri personale si al influentelor culturale, iar nu un dat neapãrat strans legat de biologie. Conform teoriei respective, este evident cã, fiind rezultatul unei alegeri personale, genul unei persoane nu este obligatoriu sã coincidã cu sexul biologic si poate fi oricand schimbat, in functie de cum ßsimte’ persoana la un moment dat cã apartine sau nu unui gen. Aceasta este o teorie revolutionarã, care are scopul de a re-modela lumea prin negarea diferentei sexuale si descalificarea heterosexualitãtii, consideratã ca fiind doar un model sexual printre multe altele posibile, iar in anumite cercuri, chiar un model perimat, depãsit de nevoile societãtii moderne. Sustinãtorii ßgenului’ sunt apãrãtorii unei societãti nediferentiate din punct de vedere sexual, o societate in care caracteristicile masculine si feminine sunt fluide, interschimbabile, in functie de dispozitiile efemere ale persoanelor. Legalizarea cãsãtoriilor intre persoanele de acelasi sex este una dintre consecintele acestei teorii. Domeniul cel mai sensibil care va suferi transformãri, ca urmare a implementãrii si in Romania a conceptelor specifice teoriei genului, este cel al educatiei. Punerea semnului egal intre cãsãtoria dintre persoane de sex opus si cãsãtoria dintre persoane de acelasi sex va forta statul roman sã introducã si in sistemul educational noile concepte. Odatã intratã in sfera conventionalului, prin legalizare, cãsãtoria intre persoane de acelasi sex va fi prezentatã ca egalã cu cãsãtoria naturalã, in toate scolile si in materialele didactice. Spania poate fi un exemplu in ceea ce priveste consecintele asupra sistemului educational, cauzate de promovarea institutionalã a noii ideologii. În aceste zile, in Parlamentul spaniol se discutã o lege denumitã ßÎmpotriva discriminãrii pe criteriul orientãrii sexuale, al identitãtii, al exprimãrii de gen, al particularitãtilor sexuale, in favoarea egalitãtii sociale pentru LGBT’, din care rezumãm cateva dintre articolele cu referiri la sectorul educatie: 1. Guvernul va elabora un plan extensiv de educatie in care se va urmãri implementarea nondiscriminã rii si respectului pentru diversitatea sexualã; 2. Planul extensiv de educatie va contine: a) adoptarea pe toate nivelurile de scolarizare de exercitii si exemple care includ diversitatea sexualã si de gen, precum si diversitatea familialã b) includerea diversitãtii familiale in educatia copiilor c) atentie acordatã diversitãtii sexuale, de gen si familiale in cadrul unor materii precum ßCunoasterea mediului inconjurãtor’, in ciclul primar d) studierea istoriei miscãrii LGTBI, ca subiect de studiu in ciclul gimnazial. 3. Se vor pune la dispozitie cursuri pentru constientizarea corpului profesoral. Realitatea LGTBI si diversitatea familialã vor fi implementate cu regularitate in programa de studiu a acestora. 4.Va fi evaluatã atentia acordatã diversitãtii sexuale, de gen si familiale, in cadrul examenelor de admitere in corpul profesoral/ didactic. 5. Se va garanta prezentarea exemple de pozitive LGTBI in materialele scolare in cadrul tuturor claselor si nivelurilor sistemului educational, in conformitate cu materiile si varstele. 6.Librãriile scolare vor contine cãrti cu teme LGTBI, potrivite elevilor de toate varstele. 7.În universitãti vor fi incluse in curricula oficialã materii specifice si cursuri despre realitatea LGTBI. Extrasele de mai sus sunt suficient de relevante pentru observarea comportamentului unui stat virusat de noua ideologie. Sub masca oficialã a luptei contra discriminãrii, sunt evidente eforturile de valorizare si de propagandã planificatã, ce vor fi fãcute in mediile educationale de toate nivelurile, stilurilor de viatã urmate de minoritãtile sexuale. Care vor fi urmãrile pe termen mediu si lung asupra copiilor supusi noilor indoctrinãri? Ce va genera noua propagandã, doar tolerantã sau si incercãri de imitare? Care vor fi efectele asupra societãtilor care acceptã aceste experimente? Sunt doar cateva dintre intrebãrile la care ar trebui sã se rãspundã, inainte de a se lua decizii cu efecte majore asupra viitoarelor generatii. Romanii au fãcut parte, timp de 45 de ani, dintr-un experiment ideologiccomunismul -, ale cãrui sechele incã se mai resimt. Aparitia unui Comitet de Initiativã Cetãteneascã, sprijinit in timp de organizatii precum Coalitia pentru Familie si Platforma civicã ßÎmpreunã’, sunt reactiile sistemului imunitar romanesc la aparitia noului virus ideologic. Rãmane ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, care se preconizeazã a fi organizat in aceastã toamnã, sã dovedeascã capacitatea romanilor de apãrare a tinerelor celule din organismul romanesc.

* Alex Grigoriu