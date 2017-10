Proiectul «Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi», la start

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Fundatia Star of Hope Romania, în parteneriat cu SC Dal Consulting SRL Iasi, Centrul Diecezan Caritas Iasi, Primãria Municipiului Husi si Scoala Gimnazialã „Anastasie Panu”, din Husi, au lansat proiectul „Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi”, POCU/20/4/2/102220.

Proiectul, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, se deruleazã pe o perioadã de 36 de luni, avand o valoare totalã de 13.198.263,72 lei. Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de incluziune socialã si combaterea sãrãciei si discriminãrii intr-una din comunitãtile marginalizate din municipiul Husi, prin oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane apartinand grupului tintã. Astfel, in cadrul proiectului, se va infiinta un Centru Comunitar Integrat, care va fi reabilitat si dotat corespunzator pentru a oferi servicii integrate persoanelor din zona marginalizatã, conform definirii grupului tintã, format din 560 de persoane din comunitatea marginalizatã din orasul Husi (aflatã in risc de sãrãcie si excluziune socialã), care vor beneficia de servicii integrate. Rezultatele preconizate ale proiectului vor fi urmãtoarele: 110 copii (elevi) vor beneficia de servicii educationale, din care 60 de elevi vor beneficia pe o perioada de 31 de luni de hranã caldã, transport, rechizite si sprijin la teme, iar 50 dintre ei vor beneficia si de servicii de logopedie. Elevii care vor participa la activitãtile proiectului vor primi subventii in valoare de 1.800 lei/an si vor avea oportunitatea de a participa la 10 concursuri cu premii in valoare de 500 lei. De asemenea, 286 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare a fortei de munca, astfel: consiliere si orientare profesionalã (286 persoane); se vor aloca 77 de subventii in valoare de 900 de lei/ lunã pentru angajatorii care vor incadra in muncã persoane apartinand grupului tintã (77 persoane angajate); se vor aloca 20 de subventii in valoare de 1.100 lei/ lunã pentru angajatorii care vor desfãsura programe de ucenicie la locul de muncã (20 de ucenici); 286 de persoane calificate, in 15 domenii diferite de calificare. Se vor aloca subventii in valoare de 5 lei/orã, se vor organiza cate douã concursuri cu premii per curs, in valoare de 3.000 de lei si 2.500 de lei; 60 de persoane vor participa la cursuri de formare competente antreprenoriale si vor primi subventii de 5 lei/orã, iar 9 dintre ei vor primi micro-granturi in valoare de 25.000 de euro pentru infiintarea unei afaceri. Nu in ultimul rand, 430 de persoane vor beneficia de servicii medicale (consultatii oftalmlogice), 100 de persoane vor fi sprijinite prin imbunãtãtirea conditiilor de locuit, 64 de persoane vor beneficia de asistenta juridicã pentru reglementarea actelor iar 80 de varstnici vor beneficia de ingrijire la domiciliu. În cadrul conferintei de presã de lansare a proiectului, au participat reprezentanti ai autoritãtilor locale, cadre didactice si elevi. Alãturi de Ioan Ciupilan, primarul municipiului Husi, au fost Eivor Kraft, specialist in comunicare din Suedia, Angela Manea, director general Dal Consulting, Nicoleta Stefãnicã Armeanu, asistent social in cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului din Vaslui.