Primarii vasluieni, «scoliti» de omologii ieseni

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Primarii membri în Asociatia Comunelor din România – filiala Vaslui doresc sã înfiinteze, în cadrul asociatiei, un compartiment de audit, pentru a nu fi nevoiti sã facã acest lucru în cadrul primãriilor, cu cheltuieli mult mai mari. Pentru acest lucru, au beneficiat de experienta colegilor de la filiala ACoR Iasi, care au înfiintat un astfel de compartiment încã de acum 4 ani. „Nu este usor, însã dupã înfiintarea unui astfel de serviciu de audit în colaborare, veti scãpa de mult de probleme, inclusiv evitând sã fiti penalizati de Curtea de Conturi sau alte institutii cu rol de control”, a explicat Benone Moruzi, presedintele ACoR – filiala Iasi.

O reglementare datand incã din 2012, care obligã primãriile sã detinã un serviciu de audit intern, nu a fost pusã in practicã de majoritatea UAT-urilor din judet, din cauza atat a lipsei resurselor financiare, cat si, in multe cazuri, a specialistilor. În cazul comunelor afiliate la ACoR, existã insã posibilitatea de a infiinta, in cadrul Asociatiei, un compartiment de audit in colaborare, care sã le rezolve aceste probleme. Filiala ACoR Iasi a fãcut acest lucru acum 4 ani, auditorii din cadrul acestui compartiment deservind nu mai putin de 48 de comune. Filiala vasluianã doreste, la randul ei, sã procedeze la infiintarea unui astfel de compartiment, in acest sens, invitandu-i pe colegii ieseni sã le impãrtãseascã din propria experientã. ‘Am fãcut acest lucru nu doar pentru cã legea ne obligã, dar si pentru a evita eventualele probleme la verificãrile fãcute de Curtea de Conturi sau alte organisme. Aceste audite interne sunt panã la urmã spre binele primarilor si al comunelor, si au rolul nu de a stabili sanctiuni, ci de a identifica eventualele probleme si a ajuta la solutionarea lor. La Iasi, inceputul a fost greu, am demarat cu doar douã comune, insã, in timp, ni s-au alãturat si altele, astfel incat acum compartimentul de audit infiintat la nivelul ACoR filiala Iasi deserveste nu mai putin de 48 de membri ai asociatiei, si este format din patru echipe de auditori care se deplaseazã in teritoriu conform unei programãri stabilite de comun acord’, le-a explicat Benone Moruzi, presedintele ACoR filiala Iasi, primarilor vasluieni prezenti la sedinta special organizatã in acest sens. El le-a dat sfaturi si despre cum trebuie demarat acest proiect, cu atat mai mult cu cat aceste compartimente de audit in colaborare este supus verificãrilor din partea Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul UCAPI. ‘În primul rand, trebuie sã desemnati un sef de compartiment, care sã se ocupe de organizare si obtinerea autorizatiilor in vederea infiintãrii si desfãsurãrii activitãtii de audit. Trebuie sã promovati Hotãrarile de Consiliu Local de aprobare a acordului de cooperare, inclusiv privind salariile auditorilor. Apoi, trebuie sã gãsiti un sediu adecvat si sã asigurati resursele financiare necesare atat pentru plata salariilor, cat si pentru materialele ori deplasãrile necesare. Aceste resurse se pot asigura prin intermediul cotizatiilor lunare pe care membrii ACoR care vor coopera le vor plãti. Ce este cert, cheltuielile vor fi sensibil mai mici decat dacã ati avea auditori in cadrul primãriilor! Drumul este lung, dar, odatã infiintat acest compartiment, auditorii vor putea trece la verificãrile aferente in comune, conform unei programãri stabilite de comun acord’, a explicat primarul iesean Benone Moruzi. Dupã ce au ascultat lectia predatã de colegii ieseni, primarii membri ai ACoR filiala Vaslui urmeazã, fiecare, sã ia o decizie in afilierea sau nu la acest compartiment de audit in colaborare, ce urmeazã a fi infiintat la nivelul judetului.