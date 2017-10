Primarii din judet, la mâna bancherilor!

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Primãriile din judetul Vaslui care vor sã facã investitii sau sã le continue pe cele deja începute trebuie sã se împrumute de la bãnci. Rãmasi si fãrã bani de salarii, primarii sunt practic nevoiti sã apeleze la credite pentru co-finantarea proiectelor. Cunoscând foarte bine situatia delicatã în care se aflã majoritatea covârsitoare a unitãtilor administrativ-teritoriale, mai nou, bãncile cer la dosarul de credit si documente privind solvabilitatea, altfel spus, dacã au capacitatea de a restitui împrumutul.

Primãriile din judetul Vaslui nu mai au bani pentru co-finantarea proiectelor de dezvoltare, iar solutiile aflate la indemana edililor sunt tot mai putine. În comuna Osesti, spre exemplu, implementare un proiect de apã si canal ambitios, in valoare de 6,4 milioane de lei, este in impas. Asta cu toate cã grosul investitiei, respectiv 78% din valoarea investitiei, este asiguratã de Administratia Fondului de Mediu (AFM). Cei 22% reprezentand co-finantarea UAT-ului sunt, la prima vedere, o ‘misiune imposibilãî pentru administratia localã, care, in prezent, nu are banii necesari. Astfel, autoritãtile locale s-au vãzut nevoite sã apeleze la o mãsurã extremã: un imprumut de 800.000 lei de la CEC. Prin Consiliul Local Osesti va trece si o hotãrare referitoare la destinatia sumei contractate. De mentionat cã AFM finanteazã lucrãrile la sistemul de alimentare cu apã, dar nu acoperã TVA-ul, plata lui revenind administratiei locale. Un fapt demn de mentionat este faptul cã functionarii CEC au cerut primãrieiin cauzã si un document in premierã. Este vorba despre un raport din care sã reiasã cã UAT-ul care se imprumutã nu este in procedurã de insolventã. Cu alte cuvinte, banca se asigurã in avans cã primãria nu riscã sã intre faliment si cã are resurse pentru a rambursa creditul acordat.

Si banii de la Trezorerie sunt buni!

Pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a idetificat o solutie convenabilã pentru asigurarea cofinantãrii din partea beneficiarilor. Astfel, atat CJ, cat si UAT-urile se pot imprumuta de la Trezorerie, pentru a asigura banii pentru cofinantare la proiectele europene. ‘Pentru proiectele cu finantare de la Uniunea Europeanã, vom merge la Trezorerie. Putem lua de acolo un imprumut la o dobandã minimã, si nu se tine cont de gradul de indatorare al UAT-urilor. CJ Vaslui are mai multe proiecte cu finantare europeanã, cum ar fi drumul strategic, investitiile de la Spitalul Judetean de Urgentã, iar comunele au proiectele castigate pe AFIR sau pe alte linii de finantareî, declara recent Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. În timpul vizitei in judetul Vaslui a lui Lucian Sova, ministrul Comunicatiilor, Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, i-a transmis un mesaj din partea primarilor. Moraru l-a atentionat pe oficial cã primãriile sunt in imposibilitatea de a continua activitatea si este nevoie de bani pentru implementarea proiectelor europene si cele de pe PNDL 2. ‘Asteptãm fonduri la rectificarea bugetului din noiembrie, pentru cã primãriile din comunele mici nu vor putea functiona. Este un strigãt, un semnal de alarmã din toatã tara, nu numai din judetul Vaslui’, a spus Neculai Moraru.