Premierã MAI: Scolile de agenti si subofiteri organizeazã admitere în ianuarie 2018 pentru 2.880 de locuri

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

În conformitate cu pachetul de mãsuri aprobat de ministrul Carmen Dan, pentru diminuarea deficitului de personal, MAI organizeazã, in premierã, o sesiune de admitere in luna ianuarie 2018 in scolile de agenti si subofiteri. Vor fi scoase la concurs 2.880 de locuri, astfel: 1.600 pentru agenti de politie, 700 pentru subofiteri jandarmi, 300 pentru subofiteri pompieri si 280 pentru politisti de frontierã. Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei si bãrbati, cu exceptia celor aprobate la Scoala de Subofiteri si Protectie Civilã ‘Pavel Zãgãnescu’ Boldesti, care sunt doar pentru bãrbati. Recrutarea candidatilor se realizeazã, in functie de domiciliu, respectiv resedinta acestora, de cãtre departamentele de resurse umane de la nivelul unitãtilor teritoriale si centrale ale Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontierã, Inspectoratului General al Jandarmeriei si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã. Cererile-tip de inscriere pentru admitere in sesiunea ianuarie 2018 se depun de cãtre candidati la departamentele de resurse umane panã la data de 5 decembrie 2017. Candidatii depun documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, inclusiv actele de studii corespunzãtoare. Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se vor afisa pe site-ul oficial al fiecãrei unitãti de invãtãmant. Scolile postliceale ale MAI organizeazã concursurile de admitere in perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite la nivelul fiecãrei scoli. Proba de verificare a cunostintelor constã intr-un test scris. Pe langã testul scris, candidatii vor avea de trecut probele sportive, testul psihologic si evaluarea medicalã. Iatãscolile care vor organiza sesiunea de admitere din ianuarie: * Scoala de Agenti de Politie ‘Vasile Lascãr’ din Campina – 1.300 locuri; * Scoala de Agenti de Politie ‘Septimiu Muresan’ din Cluj-Napoca – 300 locuri; * Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã ‘Avram Iancu’ din Oradea – 280 locuri; * Scoala Militarã de Subofiteri de Jandarmi ‘Grigore Alexandru Ghica’ din Drãgãsani – 350 locuri; * Scoala Militarã de Subofiteri de Jandarmi ‘Petru Rares’ din Fãlticeni – 350 locuri; * Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civilã ‘Pavel Zãgãnescu’ – Boldesti – 300 locuri. Mai multe detalii pot fi aflate accesand link-ul: http://www.mai.gov.ro/index06_2.html