Pregãtirile pentru alegerile partiale de la Osesti, în grafic

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

În contextul in care duminicã, 22 octombrie, incepe campania electoralã pentru alegerea unui nou primar in comuna Osesti, prefectul Eduard- Andrei Popica s-a asigurat cã toate activitãtile sunt indeplinite conform termenelor cuprinse in Calendarul electoral, aprobat prin Hotãrare de Guvern. Astfel, a fost intocmitã documentatia privind achizitia de servicii tipografice si servicii conexe pentru tipãrirea buletinelor de vot si a fost asiguratã hartia necesarã tipãririi acestora. De asemenea, au fost confectionate stampilele de control ale sectiilor de votare si au fost aduse la cunostintã publicã semnele electorale ale partidelor politice care participã la alegerile partiale. Au fost stabilite locurile speciale pentru afisaj electoral si au fost amplasate panouri electorale in cadrul acestora. În perioada urmãtoare, se va intocmi macheta buletinului de vot care va fi folosit la alegerile partiale pentru primar din comuna Osesti, din 5 noiembrie, si se va incheia contractul de tipãrire a buletinelor de vot. Pentru planificarea, organizarea si coordonarea activitãtilor din domeniul ordinii si sigurantei publice, la nivelul Institutiei Prefectuluijudet ul Vaslui a fost realizat un Plan de mãsuri care vizeazã atat perioada premer gãtoare, cat si cea in care se desfãsoarã alegerile locale partiale. Trei candidati vor lupta pentru funtia de primar al co munei Osesti, Didi Alexandroae, fostul viceprimar liberal al comunei, trecut intre timp la PSD, Ioan Toderascu, propunerea PNL, si Neculai Popitanu, din partea PMP.