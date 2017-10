Prefectul a acordat audiente la Husi

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

Prefectul judetului Vaslui, Eduard-Andrei Popica, a sustinut, ieri, audiente cu cetãtenii din municipiul Husi si din imprejurimi. Cele mai multe persoane inscrise in audientã au probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar, cerand sprijinul prefectului pentru refacerea unor titluri de proprietate, dar au fost si multe probleme sociale. Prefectul judetului a luat la cunostintã problemele acestora, iar in cazurile in care spetele prezentate nu sunt de competenta Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, le-a recomandat oamenilor sã se adreseze institutiilor in mãsurã sã le solutioneze.