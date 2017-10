Pot oricând salva economia, dar nu (prea) vor!

joi, octombrie 26, 2017, 3:00

Sutele de proiecte de dezvoltare care vor fi implementate în judetul Vaslui fac din asistatii social un grup extrem de cãutat. În conditiile în care lipsa fortei de blocheazã tot mai multe investitii, firmele din constructii si agriculturã încearcã sã convingã autoritãtile sã elimine ajutorul social. Mediul economic, pensionarii, chiar si unii primari cer ca doar persoanele defavorizate sã primeascã venit minim garantat, iar restul sã fie plasate în câmpul muncii. În acest an, pentru ajutorul social, statul a fãcut plãti de circa 27 milioane de lei.

Criza fortei de muncã cu care se confruntã tot mai multe firme din judetul Vaslui repune pe tapet problema beneficiarilor de venit minim garantat. Atat firmele din sectorul agricol, IMMurile, cat si primãriile se pronuntã in favoarea diminuãrii drastice a numãrului asistatilor social si plasarea acestora in campul muncii. La sfrasitul lunii trecute, in judetul Vaslui erau inregistrati oficial 9.710 beneficiari de venit minim garantat. Pentru luna septembrie, statul a achitat cãtre asistatii social o sumã totalã de 2.946.223 lei. Dacã ne raportãm la faptul cã media lunarã a beneficiarilor de ajutor social este de aproximativ 10.000 de beneficiari, rezultã cã, in acest an, plãtile totale fãcute pe segmentul venitului mini garantat sunt de circa 27 milioane de lei. În luna august, 8.050 beneficiari de ajutor social au prestat un numãr total de 410.495 ore de muncã. Cei mai multi beneficiari care au realizat orele de muncã in folosul comunitãtii sunt din Bãcesti – 297 beneficiari, Berezeni – 228 beneficiari, Dragomiresti – 297, Dumesti – 233, Garceni – 216 beneficiari, Iana – 241 beneficiari, Ivãnesti – 276 beneficiari, Puiesti – 223 beneficiari, Voinesti – 281 beneficiari.

Nu mai dati bani celor care stau în crâsme!

Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a spus cã locurile vacante anuntate la AJOFM nu se ocupã pentru cã… nu existã poftã de muncã! Multi someri nu au educatia din scoalã sau din cadrul societãtii pentru ca, atunci cand nu lucreazã, sã se recalifice profesional. ìDupã somaj, nu mai este nimic. Ar trebui sã dãm bani celor care muncesc, nu sã plafonãm salariile, sã dãm bani necãjitilor, dar nu puturosilor! Sã nu dãm celor care stau in crasme si nu fac un sant curat, un drum, nu taie nicio iarbã. Oamenii de afaceri din judet nu pot intelege de ce trebuie sã plãtim!’, a arãtat Ionel Constantin. Si Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a luat la tintã asistatii social. ßVorbim de premii, facilitãti pentru cei care nu muncesc. Unui investitor nu am vãzut sã se acorde o facilitate, sã fie ajutati cei care creeazã plus valoare. În judetul Vaslui, 40.000 de persoane lucreazã iar 90.000 primesc ajutor social. Unde ne aflãm cu acest raport?! Nu putem sã avem fortã de muncã calificatã prin mãsuri luate la Vaslui’, a spus Ovidiu Copacinschi. Dan Hurduc, membru in conducerea Asociatiei ‘Grup Est’ Husi, a spus cã majoritatea tinerilor sunt plecati din sate, iar o parte din persoanele active care au rãmas primesc ajutor social si nu vor sã lucreze ca zilieri. ‘La culesul strugurilor, la mere, chiar si in cultura mare este o mare problemã cu forta de muncã. Nu ai cu cine sã lucrezi. Trebuie ca acest ajutor social sã nu se mai dea, iar anchetele sociale dintr-o comunã sã fie fãcute de compartimentul de specialitate din altã comunã. Spre exemplu, la Costesti, anchetele sociale sã le facã cei de la Primãria Banca. În acest fel, multi din cei care primesc acum ajutor social nu ar mai avea dosarele acceptate si ar fi pe piatã forta de muncã de care avem nevoieî, a spus Dan Hurduc.