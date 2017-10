Politia de Frontierã, la raport!

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Serviciul Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui si-a prezentat raportul de activitate pe primele nouã luni ale acestui an. Misiunile executate independent sau împreunã cu alte structuri ale Ministerului de Interne, împreunã cu controalele din Vama Albita sau de pe frontiera de stat au fãcut ca politistii de frontierã sã previnã nu mai putin de 272 de infractiuni, dintre care aproape o treime, respectiv 97 de infractiuni, de contrabandã cu tigãri sau alte produse ce se doreau a fi introduse ilegal în tarã. În total, au fost confiscate bunuri în valoare de aproape 2,5 milioane lei, dintre care peste 40 de mii de pachete de tigãri si 22 de autovehicule folosite la sãvârsirea unir infractiuni. Toate aceste în condiitiile în care Vama Albita a fost tranzitatã, în prima parte a acestui an, de 2,2 milioane de persoane si aproape 600 de mii de vehicule!

În ciuda deselor si serioaselor controale efectuate de politistii de frontierã vasluieni, atat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cat si pe zona de granitã pãzitã de acestia, incã mai sunt incercãri de eludare a legilor, de cele mai multe ori, din partea persoanelor cu altã cetãtenie decat cea romanã. Raportul prezentat de subcms. Claudiu Cotaie, seful biroului administrativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã (STPF) Vaslui, la Colegiul Prefectural de ieri este elocvent in acest sens. Astfel, in primele 9 luni ale acestui an, politistii de frontierã vasluieni au fost solicitati sã intervinã in cazul a 200 de evenimente in care au fost implicate 237 de persoane, fiind constatate nu mai putin de 272 de infractiuni. Dintre acestea, aproape o treime au fost infractiuni de contrabandã, 97 la numãr, ocazie cu care au fost confiscate nu mai putin de 40.282 pachete de tigãri si alte mãrfuri, in valoare totalã de aproape 2,5 milioane lei. Tot cu ocazia controalelor efectuate de politistii de frontierã vasluieni au fost constatate 63 de infractiuni de fals si uz de fals, in cele mai multe cazuri find vorba de acte de identitate, permise de conducere ori certificate de inmatriculare a vehiculelor, si 55 de infractiuni la regimul circulatiei rutiere sãvarsite pe aria de responsabilitate a STPF Vaslui. Au fost descoperite nu mai putin de 14 autovehicule furate din tãri ale Uniunii Europene, in valoare totalã de 634 mii lei, care, cele mai multe, se incerca trimirea lor in Republica Moldova, alte 22 de autovehicule, valorand aproape 623 mii lei, fiind indisponibilizate dupã ce au fost folosite la comiterea unor infractiuni de contrabandã. Nu au lipsit nici transfugii, doi turci si 17 moldoveni, fiind stopati din tentativa lor de trecere frauduloasã a frontierei de stat. În plus, in perioada ianuarie – septembrie 2017, politistii de forntierã au mai acordat si 665 de sanctiuni contraventionale, in sumã totalã de 449.000 lei, in cadrul celor peste o mie de actiuni executate, dintre care 535 independent si 487 in colaborare cu alte structuri ale MAI, in aceastã perioadã. Desi par multe, numãrul total de infractiuni sau contraventii pãlesc in comparatie cu tranzitul din PTF Albita, peste 2,2 milioane de persoane, si aproape 600 de mii de vehicule. STPF Vaslui are responsabilitatea asigurãrii, prin indeplinirea de atributii specifice, pe o portiune de 175,09 km a frontierei de stat cu Republica Moldova, cu competentã pe o distantã de 30 de km de la frontiera de stat in interior.