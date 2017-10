Politia Bârlad, pe urmele unui individ care atacã fete în public, în plinã zi!

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Caz revoltãtor petrecut acum circa douã sãptãmâni în Parcul „Victor Ion Popa” din Bârlad, unde o pustoaicã de 13 ani a fost atacatã si amenintatã cu moartea, în plinã zi, de un individ. Inainte de a actiona, acesta a urmãrit-o câteva sute de metri. Desi au trecut aproape douã sãptãmâni, abia zilele trecute anchetatorii au fost de acord sã facã publice detaliile cazului, întrucât au strâns toate probele necesare identificãrii atacatorului. „Este doar o chestiune de zile, poate chiar o zi, pânã ce suspectul va fi adus la audieri”, spun politistii care lucreazã la acest caz. Acestia au si filmãri, asa cã prinderea individului este aproape o certitudine.

Incidentul s-a petrecut duminicã, 8 octombrie, in jurul orei 15.00, chiar in fata Teatrului ‘Victor Ion Popa’ din Barlad. Victima a povestit anchetatorilor cã a observat cum un individ dubios, care purta un hanorac cu gluga pusã pe cap, a urmãrit-o din zona Crolux, prin parcul teatrului. La un moment dat, conform declaratiilor victimei, acesta a prins-o, din spate, cu o manã de mijloc si cu cealaltã de gat si a amenintat-o cã o omoarã dacã tipã. Atacatorului nu a formulat alte solicitãri de la victimã, motiv pentru care aceasta a incercat sã isi bage mana in buzunar, moment in care individul i-a spus cã o va omoari cu sigurantã dacã sunã pe cineva. Ca prin minune, copila a reusit sã scape din stransoare, intrucat avea in manã o umbrelã, cu care l-a lovit din reflex pe individ. Apoi a tipat cu putere dupã ajutor insã doar o persoanã adultã se aflã in zonã la acea orã. Bãrbatul care a reactionat la strigãtele ei s-a indreptat grabnic spre incident iar atacatorul s-a fãcut nevãzut. De undeva de mai departe, dar tot din parc, au alergat la fata locului si sapte tineri – de o varstã cu fata – care au incercat sã dea o manã de ajutor. Unul dintre bãieti o cunostea pe victimã, motiv pentru care bãietii s-au oferit sã o insoteascã panã la domiciliu, pentru a o sti in sigurantã. ‘Tocmai ce ne intalnisem cu ea si ne-am salutat. Eu, cu prietenii mei, colegi de clasã, ne duceam la ziua de nastere a unui coleg si am mers pe langã parc, pe Republicii. Cand am auzit-o strigand, am fugit imediat sã vedem ce s-a intamplat, numai cã cel care o atacase fugise deja. Noi l-am vãzut cum a urmãrit-o chiar de pe la Crolux, insã a pãstrat o anumitã distantã fatã de ea, care nu ne-a dat de gandit. Cand ne-a spus cã el era cel care a urmãrit-o si a atacat-o, i-am spus cã o conducem noi panã la scarã. Dupã aceea, ne-am intors imediat in parc sã il cãutãm, mãcar sã il vedem la fatã, pentru cã a avut tot timpul capul acoperit cu gluga de la hanorac. Nu l-am mai gãsit, din pãcate! Dar am dat toate celelalte detalii la politie…’, ne-a spus unul din tinerii care i-au sãrit in ajutor fetei. Imediat dupã incident, cand copila a ajuns acasã in stare de soc, le-a povestit pãrintilor prin ce a trecut iar acestia au si anuntat Politia. Adultii s-au declarat scandalizati de incident – avand in vedere cã s-a petrecut in plin centru al orasului si in miezul zilei – dar au tinut sã le si multumeascã public tinerilor care au sãrit imediat in ajutorul fetei. Cat despre adultul care a reactionat primul, si acesta a fost identificat, ca martor principal, potrivit spuselor politistilor. ‘Confirmãm cã este vorba despre un dosar in lucru, in care incã se mai desfãsoarã activitãti pentru identificarea persoanei care a atacat-o pe tanãrã. Dosarul a fost deschis sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de loviri sau alte violente si amenintare. Partea vãtãmatã a fost audiatã si, din cate am inteles de la colegii mei care lucreazã in acest dosar, este doar o chestiune de zile, poate chiar o zi, panã ce suspectul va fi adus la audieri’, ne-a declarat Loredana David, din cadrul Biroului de Relatii Publice al Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui.