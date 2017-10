Plimbare sub clar de lunã cu bunicul – sâmbãtã, la Muzeul «Vasile Pârvan»

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

Sambãtã, 21 octombrie, de la ora 12.00, in cadrul programului KineDok powered by One World Romania, editia a-3-a, Muzeul ßVasile Parvan’ vã invitã sã urmãriti filmul documentar ßPlimbare sub clar de lunã cu bunicul’, in regia novegianului David Alraek. K’re, bunicul lui David Alraek, a fost mereu un aventurier neinfricat, un inventator cu idei fabuloase si un colectionar de amintiri – dar, si un erou al copilãriei lui David si o sursã de inspiratie in calitate de regizor si fotograf. Atunci cand K’re este diagnosticat cu dementã, David se teme cã amintirile vietii lor impreunã vor fi pierdute. Dar bunicul K’re nu este pregãtit sã-si accepte soarta si il inspirã pe David sã continue cãutarea unor noi aventuri si amintiri. ‘Plimbare sub clar de lunã cu bunicul’ este un film cald si plin de umor, o reflectie zglobie asupra modului in care amintiri noi apar in timp ce altele dispar, filmat pe parcursul a nouã ani. David Alraek a castigat premiul pentru Tinere Talente in 2016 la Bergen International Film Festival. A mai regizat atat Supernerd in anul 2015, cat si Between Angels and Dragons in 2011. Intrarea este liberã.