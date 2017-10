Perchezitii în Vaslui si mai multe judete, într-un dosar de evaziune fiscalã si spãlare a banilor

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Politistii de investigare a criminalitãtii economice din cadrul IPJ Arges au efectuat, ieri dimineatã, 36 de perchezitii domiciliare pe raza mai multor judete, inclusiv pe raza judetului Vaslui, si în municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane si sediile unor societãti comerciale bãnuite de evaziune fiscalã si spãlare a banilor în domeniul constructiilor, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Perchezitiile s-au desfãsurat sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitãtii Economice din cadrul IGPR si sub supravegherea Parchetului de pe langã Tribunalul Arges, in judetele Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iati, Ialomita, Bacãu, Vaslui, Arad si Valcea si in municipiul Bucuresti. Din cercetãri s-a stabilit cã, in perioada 2012 – 2015, cei vizati, in calitate de administratori ai unor societãti comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin inregistrarea in contabilitate de achizitii fictive de mãrfuri de la furnizori. Acestia din urmã, pentru a justifica livrãrile efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societãti comerciale de tip fantomã. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridicã la peste 2.175.000 de lei. Zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges pentru audieri, mai aratã sursa citatã. Actiunea beneficiazã de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul IGPR. La actiune au participat politisti de investigare a criminalitãtii economice din judetele Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iasi, Ialomita, Bacãu, Vaslui, Arad si Valcea si din municipiul Bucuresti si luptãtori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale.