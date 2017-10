Pentru colectarea deseurilor, Vasluiul merge pe tariful unic

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Începand cu data de 1 ianuarie 2018, ar putea fi aplicat tariful diferentiat pentru colectarea selectivã a deseurilor. Anuntul a fost fãcut de ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, intr-o conferintã de presã desfãsuratã la inceputul acestei sãptãmani la Bistrita-Nãsãud. Noul proiect va incepe din Bistrita-Nãsãud, judet care a reusit sã implementeze primul proiect european care prevedea colectarea selectivã si constructia si depozitarea ecologicã a deseurilor. De la 1 ianuarie 2018, autoritãtile locale vor avea o perioadã de gratie de sase luni, pentru a-si pune de acord contractele de salubrizare cu legislatia in domeniu. ‘Eu sper cã in momentul in care noi vom trimite legea in Parlament, ea va fi votatã bineinteles, vom da o perioadã de gratie. Noi ne dorim ca tarife diferentiate sã fie aprobate de la 1 ianuarie 2018, dar cu o perioadã de gratie, ca toate comunitãtile locale sã poatã sã implementeze, sã poatã sã lucreze, sã poatã sã inteleagã si sã punã in concordantã contractul de salubrizare cu legea’, a spus ministrul. La nivelul municipiului resedintã de judet, SC Goscom Vaslui SA practicã un pret unitar la salubritate pentru toti cetãtenii. Astfel, locuitorii de la case si cei care locuiesc in blocuri plãtesc lunar o taxã de salubritate de 9,70 lei/persoanã. ‘Nu este cazul, in momentul de fatã, ca orice cetãtean sã fie taxat diferentiat, fie cã locuieste la casã, fie la bloc. Diferenta este cã cei care locuiesc la bloc nu fac gunoi din grãdinã. Cand ne referim la gunoiul menajer, nu este nicio diferentã la taxare. Practic, fiecare persoanã, achitã anual pretul unui metru cub de deseuri’, a explicat Cãtãlin Birleanu, directorul SC Goscom Vaslui SA. Pentru ca cei de la case sã nu plãteascã mai mult, fiecare gospodãrie a primit compostoare, unde isi depoziteazã gunoiul vegetal. În situatia in care au mai mult gunoi vegetal, clientii pot apela la serviciile Goscoom si, in aceste cazuri, apare o diferentiere la plata facturii pe salubritate. De asemenea, pentru deseurile inerte (fãcute dupã diferite reparatii in locuinte) se poate face comandã pentru serviciile operatorului de salubritate. În ceea ce priveste deseurile reciclabile, acest serviciu nu este taxabil, dar persoanele care renuntã la acest tip de deseuri nu primesc bani in schimb.