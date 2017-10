Pedeapsã definitivã pentru hotul care a speriat Suletea

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Pentru cã a continuat sã dea iama în gospodãriile consãtenilor din Suletea, chiar si în timp ce era judecat pentru sãvârsirea mai multor furturi, Denis Serban Rãianu nu a mai fost iertat de judecãtori. Dupã o primã condamnare cu suspendare, primitã la începutul anului, de aceastã datã, pedeapsa totalã primitã, 4 ani si 40 de zile de închisoare, va fi cu executare. Tânãrul de 20 de ani a reusit „performanta” ca, într-o singurã noapte, sã fure bunuri dintr-o gospodãrie, un magazin, dar si din biserica din Suletea, a doua zi fiind prins si arestat.

Neavand niciun cãpãtai iar munca nepriindu-i, un tanãr din Suletea a ales sã se ‘intretinã’ furand diverse bunuri din curtile si casele vecinilor. A continuat sã fure si dupã ce a devenit major, astfel cã, pentru mai multe astfel de fapte, a ajuns sã fie arestat si apoi condamnat la 2 ani, 2 luni si 20 de zile de inchisoare. Pentru cã judecãtorii barlãdeni au decis suspendarea executãrii pedepsei, Denis Serban Rãianu nu si-a invãtat lectia si a continuat cu furturile. A reusit chiar performanta ca, intr-o singurã noapte, 18/19 martie, sã pãtrundã intr-o gospodãrie, intr-un magazin din sat, dar si in biserica din Suletea, de unde a furat diverse bunuri. În general, s-a ales cu nimicuri: o pernã, o pãturã si un suport de cutite (!?). De mentionat cã in in bisericã nu a gãsit nimic de furat. Anterior, cu ocazia altor douã furturi, din vara anului trecut si de la inceputul acestui an, a furat bunuri si bijuterii in valoare totalã de 800 lei, vandute insã de tanãr pe cativa bãnuti. Mai mari au fost pagubele fãcute cu ocazia efractiilor. De exemplu, cu ocazia spargerii magazinului, a distrus inclusiv camera de supraveghere, dauna totalã fiind de 2.700 lei, iar bunurile furate… 3 pachete de tigãri! Pe care nici mãcar nu a mai apucat sã le fumeze, catã vreme a fost prins si arestat preventiv a doua zi! Procesul a durat foarte putin, judecãtorii barlãdeni acordandu-i, pentru ultimele furturi, o pedeapsã de 3 ani, 1 lunã si 10 zile de inchisoare. La aceasta i-au adãugat si condamnarea anterioarã, ale cãrei conditii de suspendare sub supraveghere a executãrii tanãrul Denis le incãlcase, rezultand o pedeapsã totalã de 5 ani, 3 luni si 30 de zile de inchisoare. Sperand iar in bunã vointa judecãtorilor, Denis Serban Rãianu a contestat, la Curtea de Apel Iasi, decizia magistratilor balãdeni. Nu a reusit decat reducerea cu 3 luni a pedepsei, astfel cã tanãrul hot din Suletea va petrece urmãtorii 5 ani si 40 de zile in inchisoare.