Patronul de la Teoclinik, achitat încã o datã de judecãtorii vasluieni!

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a decis achitarea lui Cãtãlin Marius Botezatu în dosarul în care era acuzat de evaziune fiscalã. Initial achitat de Judecãtoria Vaslui, pentru o presupusã infractiune de sustragere de sub sechestru, dosarul a fost rejudecat, la cererea magistratilor Curtii de Apel Iasi. Trimiterea în judecatã s-a fãcut pentru cã Botezatu ar vândut un autoturism Volkswagen unui alt om de afaceri, desi autoturismul era sub sechestru asigurãtor impus de AFP Vaslui.

Candva una dintre cele mai cunoscute clinici medicale din judetul Vaslui si unul dintre principalii furnizori de servicii medicale din mediul privat aflat in relatii contractuale cu Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate, Teoclinik a intrat, in 2014, in insolventã. La acel moment, societatea inregistra datorii cãtre furnizori de aproape 7 milioane lei, la care se adaugã si alte datorii, cãtre bugetul local sau cãtre Finantele Publice, ultimele in sumã de peste jumãtate de milion de lei. Pentru a stinge o datorie pe care o avea cãtre un alt om de afaceri vasluian, managerul clinicii, Marius Cãtãlin Botezatu, a luat decizia sã-i cedeze acestuia un autoturism Volkswagen din patrimoniul societãtii, desi bunurile firmei erau puse sub sechestru asigurator. ANAF s-a sesizat si, pe baza plangerii inantate Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui, in noiembrie 2015, procurorii au dispus trimiterea in judecatã a lui Botezatu, acesta fiind acuzat de sustragere de sub sechestru. În iunie anul trecut, Judecãtoria Vaslui il achita pe Cãtãlin Botezatu, pe motiv cã fapta pentru care a fost trimis in judecatã nu este prevãzutã de legea penalã. Procurorii au contestat aceastã decizie, jumãtate de an mai tarziu Curtea de Apel Iasi admitand apelul si desfiintand in totalitate sentinta pronuntatã de prima instantã. În consecintã, s-a dispus rejudecarea cauzei de cãtre Tribunalul Vaslui, instantã competentã in ßcauza privind pe acuzatul Botezatu Marius Cãtãlin, sub aspectul sãvarsirii de cãtre acesta a infractiunii de evaziune fiscalã, dupã schimbarea incadrãrii juridice din infractiunea de sustragere de sub sechestru’, asa cum se aratã in Hotãrarea 714/2016 a Curtii de Apel Iasi, pronuntatã 28 octombrie 2016. Dosarul, cu noua incadrare juridicã, a ajuns pe rolul Tribunalului Vaslui, acolo unde, pe langã cercetarea documentatiei, au fost audiati mai multi martori. Unul dintre acestia, Florin Blãjan, fost reprezentant legal al Teoclinick in relatia cu Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate si Administratia Finantelor Publice, le-a spus judecãtorilor cã ar fi notificat AFP Vaslui cã autoturismul respectiv era achizitionat in leasing si, contractul fiind incã in derulare, nu ar fi trebuit pus sub sechestru. Probabil aceastã declaratie a cantãrit greu, fiindcã, pentru a doua oarã, judecãtorii vasluieni l-au achitat pe patronul de la Teoclinik de acuzatiile penale. Rãmane de vãzut dacã procurorii vor contesta aceastã decizie si, mai ales, care va fi reactia Curtii de Apel Iasi.